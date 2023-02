Gran Hermano 2022: A quién salvó Romina de la placa de nominados

El reality Gran Hermano 2022 empieza a encarar su recta final y, como era de esperarse, los siete «hermanitos» que todavía están en competencia ya se encuentran en plenas especulaciones para llevarse el ansiado premio de 15 millones de pesos.

Por eso, ayer había mucha expectativa por la decisión de Romina: al haber ganado la prueba del líder el pasado martes, la exdiputada tenía en sus manos las herramientas para salvar a un compañero o compañera de entre los que habían quedado en placa.

Finalmente su decisión sorprendió a todos los presentes, ya que la elegida fue una de las jugadoras más cuestionadas por ella ante la dudosa estrategia de concretar una fulminante, la nominación que deja directamente en placa a la persona apuntada, en esta etapa de definiciones.

Ante la atónita mirada de Daniela, la «hermanita» se definió por Julieta, y así dejó en placa a la expareja de Thiago, junto a Camila, Nacho y Lucila «La Tora». De esta manera, el domingo se espera una jornada picante.

Pero como si eso fuera poco, Santiago Del Moro le comunicó al grupo que las nominaciones espontáneas y fulminantes, dos de las estrategias más usadas dentro de la Casa de Gran Hermano, deben hacerse «por escrito, en sobre lacrado» desde este jueves.

“Una vez que hayan escrito la nominación espontánea o la fulminante, tendrán que léersela a Gran Hermano cuando llegue el momento indicado” indicó el conductor, ya que la idea es que hasta el instante de comunicar las nominaciones nadie se entere del hecho.

Nuevos participantes en Gran Hermano 2022

Santiago Del Moro también fue el encargado de anunciar que este lunes, y tras la Gala de Eliminación del domingo, ingresarán nuevos jugadores a la Casa más famosa del país.

Eso generó que lo bombardeen de preguntas: “¿Llegan y se quedan o se van en el día?”, “¿Pero estarían en condiciones de ganar el premio?”, “¿Se trata de participantes que los chicos ya conocen?” fueron algunos de los interrogantes que surgieron.

“Me pide la producción que no dé más pistas porque me matan” concluyó Del Moro y decidió no revelar nada más a los intrigados «hermanitos».