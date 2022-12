Gran Hermano 2022: las últimas novedades y quiénes son los nuevos nominados

Los participantes de Gran Hermano 2022 votaron ayer y quedaron definidos los cuatro nominados de la novena semana, luego de lo que fue la eliminación de Agustín.

Los más votados de la casa más famosa del país fueron Daniela (7), Alexis (5), Julieta (5) y Maxi (4). Entre ellos estará el hermanito que el público optará para que se vaya del reality.

No obstante, Thiago deberá salvar a uno de ellos este jueves. Es que, una vez más, resultó líder de la semana y, además de obtener la inmunidad, tendrá el privilegio de sacar de la placa a alguno de sus compañeros.

La casa de Gran Hermano 2022 está cada vez más apasionante y, con el paso del tiempo, ya son menos los participantes que siguen en carrera desplegando cada una de sus estrategias para permanecer en el juego.

El último en irse fue Agustín, con más del 75% de los votos. En sus últimos días en el programa que conduce Santiago del Moro dejó de ser uno de los favoritos del certamen para pasar a ser uno de los más odiados.

Eso se debe a los polémicos comentarios que realizó en torno a imágenes de mujeres desnudas que tenía por las dudas, su obsesión por Julieta Poggio y las ganas de estar con Lali Espósito, pese a que ella no diera su consentimiento, en caso de que ingresara a la casa.

Gran Hermano 2022: ingresarán nuevos participantes

Santiago del Moro reveló a los participantes de Gran Hermano que ingresarán nuevos integrantes a la casa. El conductor había contado la noticia a los televidentes un día antes y durante la gala del martes le informó a los “hermanitos”.

“Lo voy a hacer rápido, cortito y al pie. Primero, dentro de poco, un premio para ustedes nada más. Eso por un lado, después les contaré más. Después les quiero decir que en los próximos días, no sabemos cuándo, estén preparados porque van a ingresar nuevos participantes”, explicó Santiago a los chicos.

La noticia no alegró para nada a los participantes de GH 2022, quienes lamentaron la decisión de la producción. “Esto no incide en nada con la duración del programa, no es que se va a estirar más o menos, no la vean por ahí. Sí es parte de la competencia y está en el reglamento y pasa en todas partes del mundo, así que agárrense fuerte, jueguen y disfruten”, le aclaró del Moro al resto de la casa.

