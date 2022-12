VIDEO: La emoción de los participantes de Gran Hermano 2022 al armar el arbolito de Navidad

Parte de la tradición de la antesala a las Fiestas de Fin de Año, es armar el arbolito de Navidad el 8 de diciembre. No fue la excepción para los concursantes de Gran Hermano 2022. El momento se convirtió en una situación muy emotiva y hasta hubo llantos por parte de algunos participantes. Y a pesar de que ayer se conocieron los nominados, por un momento se vivió un clima más relajado.

A pesar de que se sabe poco y nada sobre su vida, desde que ingresó a la casa Marcos Ginocchio cuenta que extraña muchos a sus hermanos, que viven en el exterior y a sus padres, que quedaron en su Salta natal. Por eso, al ver el arbolito no pudo evitar quebrarse, pero decidió procesar sus emociones lejos de sus compañeros, solo en el patio.

Por su parte, Nacho Castañares se mostró muy angustiado porque estas serán las primeras fiestas que pase sin su madre, que falleció poco antes del inicio del programa. Y Thiago Medina se acercó a consolarlo y hablar de su propia experiencia, ya que perdió a su mamá cuando tenía 8 años.

Los chicos armaron el arbolito de navidad lo que generó tristeza en Nacho y Marcos al recordar seres que ya no están. #GranHermano pic.twitter.com/Wzo4wRliDa — Real Time 📈 (@RealTimeRating) December 8, 2022

«Yo sé que es feo, no querés disfrutar ni nada de eso, pero tratá de darle para adelante. Todo pasa por algo, yo sé que es feo perder un pariente, yo también lo sufrí una banda de tiempo, pero después me di cuenta que hay que ir para adelante», le dijo el joven de González Catán. «No te pongas mal, va a ser re difícil y vas a estar mal, vas a estar bajón, pero todos los que estemos acá vamos a disfrutar«, le prometió el joven que es el líder de esta semana.

Luego, todos los hermanitos dejaron sus diferencias de lado -al menos por un rato- para decorar galletitas navideñas y empezar a preparar el clima para el festejo de Nochebuena. Cabe señalar que ellos no lo saben, la producción los dejará pasar esa noche con un miembro de su familia, con la condición de que no le den noticias del exterior de la casa. Además, el domingo 25 no habrá gala de eliminación, pero ya el 1° de enero de 2023 volverá a la normalidad la dinámica semanal.

Momento de cocina para preparar la Navidad en Gran Hermano

_ Fuente: Noticias Argentinas