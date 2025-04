Gran Hermano: Ángel de Brito estalló contra Martina Pereyra y explicó por qué no irá a LAM 

Ángel de Brito estalló contra Martina Pereyra, exparticipante de Gran Hermano, y explicó por qué no irá a LAM (América TV). Martina abandonó la casa más famosa del país el domingo 13 de abril, pero no pasará por el programa conducido por Ángel de Brito como suelen hacer otros eliminados.

Este domingo se fue de Gran Hermano Catalina Gorostidi y el conductor hizo referencia al tema en Ángel Responde (Bondi). «Cata se fue de GH. El miércoles viene a LAM. Vamos a estar charlando con ella», contó.

«Ah, y la otra boluda, la que se fue última, que dice ‘yo no voy a ir a LAM’. No te invitamos, querida. Nunca nadie te invitó«, lanzó contra Martina.

Y sentenció filoso: «Que no se preocupe. No tenemos nada de qué hablar, si era un embole. Lo único que queríamos saber era lo de la abuela y ella no quiere. La entiendo obviamente, pero era el único tema».

¿Qué dijo Martina Pereyra sobre su presencia en LAM?

Durante una emisión del ciclo de stream Se picó (República Z), la joven respondió por qué aún no había ido a LAM y manifestó: «No sé si voy a ir. Por ahora creo que no voy a ir. Se había armado quilombo con el tema mi abuela y no quiero hablar».

Cabe recordar que Martina Pereyra se enteró del fallecimiento de su abuela una vez afuera de Gran Hermano, ya que su familia así lo decidió, y en el programa de Ángel de Brito habían cuestionado esta determinación.