Gran Hermano: Furia abandonó la casa por la puerta giratoria 

En una sorpresiva decisión, Juliana «Furia» Scaglione, una de las participantes más emblemáticas de Gran Hermano, abandonó la casa esta mañana tras manifestarle al Big sus intenciones de retirarse. La jugadora, conocida por su estilo intenso y polémico, puso fin a su estadía en el reality, desencadenando la aparición del Golden Ticket.

Los motivos por los que Furia abandonó la casa por la puerta giratoria

El anuncio oficial llegó de la voz de Gran Hermano, quien expresó un tono emotivo al despedirla: “Esta despedida es triste para mí, pero accedí a este pedido. Voy a extrañar mucho a la persona que hoy se va. Esta persona ha sabido dejar huella”.

Por su parte, Furia explicó los motivos detrás de su salida: “No es nada malo, pero tengo una manera de jugar muy fulera y creo que la casa no está a ese nivel”. Con su característico tono frontal, la participante también dejó una reflexión sobre su paso por el programa: “Siento que esta edición es de ustedes, la edición mía yo creo que la gané, aunque los números no lo digan”.

Qué le pasó a Giuliano Vaschetto que tuvo que operarse de urgencia

Mediante una historia en su cuenta de Instagram, Nano compartió: «Estoy perfecto, no me pasó nada grave. Vine a operarme porque tuve un accidente sexual. Me operé eso que todos están pensando».

Minutos más tarde, su pareja Jenifer Lauría se contactó con All Access dio detalles de lo ocurrido: «Tuvo un accidente, se le cortó el frenillo. Veníamos mal, le dolía mucho y, por eso, se tuvo que operar. Pero ya se le había cortado la otra vez».

Además, dio a conocer cuánto tiempo deberá hacer reposo y se mostró irónica al respecto: «Ahora le dan el alta y va a tener 20 días de recuperación, que hijos de mil, me quiero matar».