Gran Hermano: la bronca de Maxi por el ingreso de Alfa a la casa

La entrada de Alfa a la casa de Gran Hermano despertó mucha polémica en las redes sociales e incluso generó el fastidio de algunos de sus excompañeros, como es el caso de Maxi Giudice.

Alfa volverá este martes al reality en una entrada especial que sería por unos días y podría formar parte de una serie de reingresos de excompetidores antes de la final de la competencia.

“Resulta que el tipo le falta el respeto a la producción y va a programas donde a mí me prohibieron estar y me dejaron solamente salir por zoom. Consulto a ver cuál era la consecuencia de eso porque digo ‘a ver, yo cumplo las reglas y él no, qué consecuencias tiene’, y no solo que no tiene malas consecuencias sino que lo premian, va a entrar en el programa, van a darle con el gusto, porque es algo simplemente que él quería y saben que a ellos les rinde por rating, por plata van a dar el pésimo ejemplo de premiar la soberbia, la discriminación, la arrogancia y tantas cosas más que no me animo ni a decir”, expresó Maxi, eliminado de Gran Hermano a fines de enero.

maxi hace su descargo sobre el ingreso de alfa a la casa #GranHermano pic.twitter.com/GUmyhCrGcA — fefe (@fedeebongiorno) March 7, 2023

“Terrible, un asco realmente. Espero que sea una estadía muy pasajera por mis compañeros, porque realmente los compadezco después de haber aguantado tanto, verlo entrar de nuevo a ese tipo,… Ver entrar de nuevo a ese tipo por esa puerta va a ser un infierno, pobres”, continuó y concluyó irónicamente: «Espero que por lo menos sea entretenido».

La relación entre Maxi y Alfa no era buena en la casa y tuvieron varios encontronazos fuertes. Además, el cordobés también había tenido críticas a la producción porque le impidieron participar de la transmisión televisiva de un partido de River donde lo habían invitado.

Maxi enojado con la producción de Gran Hermano porque no lo dejan asistir a la cancha de River. Hizo un descargo a través de tiktok👇🏻pic.twitter.com/tqb7hIQUnf — feli (@nom0leste) February 26, 2023

La producción de Gran Hermano no dio mayores precisiones sobre la entrada de Alfa. Es una sorpresa para los cinco participantes que quedan: Romina, Julieta, Camila, Marcos y Nacho.