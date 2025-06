Gran Hermano: La cámara reveló quién abandonará la casa este lunes

En una divertida dinámica dentro de la casa de Gran Hermano, los participantes Devi, Tato, Ulises y Luz se enfrentaron al desafío del «Ojo de Gran Hermano«. El juego, cargado de expectativa, consistía en que los concursantes pidieran a Gran Hermano que, mediante los movimientos de la cámara, señalara quién sería el próximo en abandonar la casa este lunes. El versus definitivo está entre Juan Pablo y Selva Pérez.

La cámara comenzó a moverse y apuntó en varias ocasiones a diferentes jugadores, generando incertidumbre entre los participantes. Primero, el lente se detuvo en Devi, luego señaló a Luz, más tarde a Ulises y, finalmente, enfocó a Tato. Estos movimiento dejó a todos en shock, ya que Devi parece ser el elegido por la cámara para dejar la casa esta semana.

El juego es que al que sigue la cámara se va mañana y están como locos💀

Lvz a Santi: Pobrecito no, me muero si te vas, me muero 🫂



La cámara apuntó a JUAN PABLO al 9009 #GranHermano pic.twitter.com/MmUqWt2lwX