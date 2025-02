Gran Hermano: Martina recibió a su mamá que le dio un claro consejo en el «Congelados» 

Martina Pereyra recibió la visita de Marcela, su mamá, en una nueva entrega del «Congelados» en la casa de Gran Hermano. La jugadora se largó a llorar inmediatamente cuando la vio entrar a través de la puerta giratoria.

El emotivo encuentro de Martina con su mamá Marcela: «Estás divina»

«Tranquila, no te muevas, estás hermosa. Acá estamos todos aguantándote. Estás divina y me encanta. Sos valiente, mirá dónde estás, así que disfrutalo que estamos contentos y re bien. Te abrazo todo lo que no me podés abrazar», le dijo Marcela a Martina.

La mamá de Martina expresó que ella tiene que estar orgullosa de todo lo que está haciendo al igual que lo están afuera en toda su familia. «Sé vos y aprovechá la oportunidad única que tenés y que la buscaste. Sé libre y sabe que estamos todos bien y que te extrañamos, aunque estamos felices de que estés acá», continuó la madre que luego le agradeció a los otros jugadores por la compañía que le brindan a su hija.

«Éxitos a todos. Aprovechen esta oportunidad. Ya son como de la familia», fue lo último que dijo la madre de Martina antes de irse por donde entró.

Cómo fue el “Congelados” que tuvo Juan Pablo de Vigili

Juan Pavlo (Devi) recibió un «congelados» virtual de Silvana, su ¿pareja?: «Te olvidaste de algo que hablamos antes que entraras, te pedí que no quería exponerme e hiciste todo lo contrario […] lo que hablamos sigue igual, charlamos cunado salgas»