Gran Hermano: Ulises tuvo una insólita reacción y Santiago Del Moro no pudo contener la risa

Este martes por la noche se terminó de definir la primera instancia del repechaje en Gran Hermano. Los jugadores tuvieron que elegir entre Renato y Giuliano, quienes se encontraban aislados en el sum, para que uno de ellos regrese a la casa. Al enterarse de que existía la posibilidad de que reingresen al juego, Ulises Apóstolo tuvo una sobreactuada reacción que provocó la risa de Santiago del Moro.

Ulises hizo exactamente lo que todos pensamos que iba a hacer y ni Del Moro aguantó la risa.#GranHermano pic.twitter.com/WiHrzZ9p49 — emi (@eeemiliano) February 5, 2025

El «llanto» de Ulises Apóstolo al enterarse que Giuliano Vaschetto podría volver a la casa

Durante la noche de martes en Gran Hermano terminó de definirse la primera etapa del repechaje. Los jugadores tuvieron que elegir entre Renato Rossini, uno de los primeros eliminados y Giuliano Vaschetto, para que uno pueda volver a la casa.

Para votar, Santiago del Moro llamó a los «hermanitos» uno por uno y cuando llegó el turno del córdobes Ulises Apóstolo, el conductor le dijo: «¿Querías tensión? te doy un poquito más, mira quien esta en el sum». Así, la pantalla le mostró al politólogo que Renato y Giuliano estaban esperando para entrar a la casa.

Inmediatamente Uli se tapó la cara, como se estuviera llorando y gritó: “¡Ay dios, no! ¡No lo puedo creer!”. Ante esto, Del Moro se tapó la cara con un sobre para que el participante no vea que estaba completamente tentado.

«Yo querría que entren los dos, pero Nano fue quien más me acompañó en estos momentos, me gustaría que entren los dos…pero necesito que entre Nano a la casa«, dijo Apóstolo, una vez que se calmó.

Tanto Renato como Giuliano recibieron seis votos cada uno, lo que llevó a una situación de empate. La responsabilidad de desempatar recayó en Chiara Mancuso, quien ha tenido una relación compleja con Vaschetto, marcada por traiciones y promesas rotas.

«Cuando uno se quema con leche, ve la vaca y llora», comentó Chiara, expresando su reticencia a confiar nuevamente en Giuliano. «No puedo arriesgarme a seguir confiando en Nano. Yo sé que tu corazón tiene mucho que ver en esto. Me prometiste que no me ibas a dejar tirada y sucedió«, añadió, aludiendo a experiencias pasadas dentro del juego.

«Por eso le quiero dar una oportunidad a Renato. Quiero que juegue«, sentenció la jugadora, aprovechando su chance de vengarse. Así, el participante oriundo de Perú reingresó a la casa, mientras que Nano se fue enojado del sum.