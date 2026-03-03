Gran Hermano: Santiago del Moro confirmó cuándo se habilita “La placa planta”

La casa de Gran Hermano ya despidió al primer participante de esta nueva edición “Generación dorada” por votación del “supremo” y se espera que falte poco para que se habilite la “placa planta”, una nueva medida que promete sacar a los jugadores menos relevantes de la competencia.

El anuncio de “la placa planta” es la gran novedad de la temporada y una medida para mantener agilizada la casa desde el minuto cero, evitando también que algunos jugadores pasen desapercibidos y lleguen a la final sin mérito propio.

Cuándo se habilita la “placa planta”

Santiago del Moro reveló que esta nueva medida empezará el miércoles de esta semana y, a diferencia de lo que muchos pensaban, la votación será desde dentro de la casa.

“La academia de Big Brother internacional denomina ‘planta‘ a aquel participante que habita la casa pero nunca juega, y ocupa espacio sin alterar el ecosistema”, explicó del Moro.

«Esta semana la casa nomina a la Placa Planta. Esto va a ser lo que va a pasar el próximo miércoles y la gala de eliminación del próximo lunes. Se viene la Placa Planta», confirmó el conductor en La cumbre (Streams Telefe).