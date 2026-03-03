Quién es Gabriel Lucero, el primer eliminado de Gran Hermano «Generación dorada“

La casa de Gran Hermano “Generación dorada” ya despidió a su primer participante durante la gala de eliminación de este lunes: el participante Gabriel Lucero, conocido por ser quien está detrás de la animación “Gente rota”, se fue con el 54.8% de los votos.

El jugador había manifestado sus deseos por abandonar la casa de Telefe, al confesar que finalmente “no se hallaba” dentro del reality.

“Por una cuestión de dignidad, no me gustaría irme primero. No es para mí, no me hallo. Me siento demasiado frágil”, le confesó Lucero a otro participante, argumentando que no quiere sacrificar “su cordura”.

Quién es Gabriel Lucero, el creador de «Gente rota»

Lucero se presentó como “compositor de música y humorista” con una simple misión, que la gente conozca la persona detrás de los dibujos de “Gente rota”, el fenómeno de redes de animaciones basadas en audios reales de WhatsApp.

Su participación en la casa fue breve y a menudo vivía con miedo a “la cancelación” por comentarios viejos en redes o alguna cosa que pudiera incomodar a su novia, según confesó en la casa. Además de sentir que “el mal descanso” le jugó una mala pasada.

Finalmente, hablara por primera vez sobre su experiencia en la casa durante la gala de este martes.