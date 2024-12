Gran Hermano: tras la elección del líder, quiénes quedaron nominados en la placa final

Después de que el miércoles se conformara la placa parcial en Gran Hermano, esta noche le tocó al líder Santiago Algorta hacer uso de su beneficio para subir y bajar a alguien de cabeza a la gala de eliminación. ¿Qué decidió?

Después de que los «hermanitos» pasaran por el Confesionario y nominaran, Santiago del Moro comunicó que en la placa parcial quedarían Delfina De Lellis, Carlos Tocco, Luciana Barrionuevo y Ulises Apóstolo. Pero, ya se sabía que este jueves la misma sufriría modificaciones según la estrategia del líder.

Para sorpresa de todos, Santiago Algorta eligió primero subir a Claudio di Lorenzo, el jugador de 41 años que se considera un gran creyente en lo paranormal, aseguró tener un encuentro con un ovni y creer que la tierra plana. El líder en su fundamento para subirlo, consideró que no estaba aportando juego al reality y dijo que no lo veía como un «desafío» para la competencia.

Minutos más tarde, el participante líder decidió salvar de la primera gala de eliminación de esta edición de Gran Hermano a Luciana Martínez.

De esta manera la placa final quedó conformada por:

Claudio di Lorenzo

Delfina de Lellis

Carlos Tocco

Ulises Apóstolo

Gran Hermano: cómo votar al nominado que querés que se vaya de la casa

Podés votar de varias maneras a tu participante menos favorito de Gran Hermano. Entre las opciones tenés:

A través del QR que aparece en pantalla.

Enviando un SMS: GH al 9009 y responder con el participante a eliminar

El voto es negativo, es decir que se vota por quien querés que sea eliminado. El premio por semana es de 100 mil pesos, mientras que la gratificación al final del ciclo 5 millones de pesos.