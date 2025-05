Gran Hermano: Una exparticipante abandonará la casa por la puerta giratoria  

Los participantes de Gran Hermano cambiaron su rumbo con el reingreso de ocho exparticipantes, cuya función será apoyar a los jugadores que aún están en carrera hacia el premio final. Lo cierto es que la gala tuvo todo tipo de emociones, tanto así que no hubo tiempo para las nominaciones, que se llevarán a cabo en la noche de este jueves.

Uno de los momentos más destacados fue cuando Selva Pérez eligió a Chiara Mancuso como compañera de juego, algo que ni Ulises Apóstolo, ni Santiago del Moro ni nadie del público esperaba. Si bien la uruguaya aseguró no haberse dado cuenta, lo cierto es que todos daban por hecho que la joven haría pareja con el politólogo cordobés, con quien mantiene una ferviente amistad.

Esto se dio así porque, en la previa al regreso de los «ex», hubo un sorteo para luego elegir a sus compañeros, resultando Selva en quinto lugar y Ulises en el sexto.

Sin embargo, una nueva polémica envuelve a Chiara, generando ruido en redes sociales, dado que podría derivar en su expulsión de esta etapa. Al parecer, algo habría hecho la hija del exfutbolista Alejandro Mancuso, por lo que la producción habría tomado una decisión tajante.

De hecho, el mismísimo Santiago del Moro publicó una historia que advierte una salida para la noche de este jueves por la puerta giratoria.

En este sentido, se filtró un video en redes sociales a través de la cuenta de X @ElLauchaOkey, donde se escucha a Chiara decir lo siguiente: «Es una tomada de pelo. Todo lo que me hicieron es una tomada de pelo, es una vergüenza. Que yo ahora tenga que abandonar por ese motivo es un papelón».

CHIARA ABANDONARÍA LA CASA y así SE QUEJÓ en el Confesionario:

"Es una tomada de pelo. Todo lo que me hicieron es una tomada de pelo, es una vergüenza. Que yo ahora tenga que abandonar por ese motivo es un papelón"



"Me voy a ir mañana pero me dijeron que va a ser de una forma… pic.twitter.com/S6pdAijSaQ