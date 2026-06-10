Elecciones 2027: el oficialismo sigue de cerca el acercamiento entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner

EL oficialismo no pierde la pista ante el avance del peronismo (Foto: archivo)

Tras los recientes gestos de acercamiento entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, en la Casa Rosada aseguran que la situación no genera sorpresa y la consideran una consecuencia lógica de la dinámica interna del peronismo.

Dentro del oficialismo crece la expectativa para saber quién encabezará el partido opositor en las próximas elecciones nacionales.

En el entorno de Javier Milei sostienen que existe la convicción de que los distintos sectores del justicialismo terminarán confluyendo en un proyecto común con vistas a las elecciones presidenciales de 2027.

La lectura opositora se fortaleció luego de que Kicillof y Máximo Kirchner retomaran el diálogo para coordinar aspectos vinculados a la despedida del músico Carlos “Indio” Solari, un hecho que fue interpretado como una señal de distensión entre dos dirigentes que mantenían una relación marcada por tensiones y diferencias políticas.

El análisis del Gobierno ante los candidatos por el peronismo en las elecciones 2027

En La Libertad Avanza admiten que aunque aspiran a que las disputas opositoras se prolonguen en el tiempo, consideran probable que el peronismo logre sintetizar sus divergencias cuando se acerque la definición de candidaturas nacionales.

Algunas voces cercanas al Gobierno afirman que la reunificación del espacio es un escenario esperado y remarcan que las distintas corrientes peronistas históricamente han encontrado mecanismos para competir bajo una misma estructura electoral cuando se aproximan los procesos decisivos.

No obstante, dentro del oficialismo también observan que la intensidad de las disputas internas podría afectar la competitividad electoral del peronismo. En ese sentido, referentes libertarios sostienen que el nivel de confrontación entre los distintos sectores opositores limita sus posibilidades de consolidar una alternativa sólida frente al Gobierno nacional.

Elecciones 2027: continúan las especulaciones para las campañas políticas

La administración de Milei continúa delineando una estrategia política basada en la polarización con el kirchnerismo, en un contexto en el que todavía no existen definiciones concretas sobre el escenario electoral de 2027 y donde la reorganización del peronismo sigue siendo uno de los principales focos de atención para la Casa Rosada.

Aunque el oficialismo espera una buena campaña, los rumores del resurgir del peronismo resuenan con mayor fuerza a medida que trascurren los días.

Hasta el momento, no se esperan preferencias en los candidatos de cara al siguiente año. Desde una mirada crítica e interna de la Casa Rosada, la oposición podría elegir en los próximos días la persona que será el rostro de las elecciones para tomar las riendas del país los próximos cuatro años.

Con información de NA