Gran Hermano: una participante dijo algo que no debía y sería expulsada de la casa 

A pocas horas de una nueva gala de eliminación en Gran Hermano, una de las participantes más queridas, protagonizó un episodio que podría costarle su continuidad en el reality. En medio de una crisis emocional, Eugenia Ruiz dejó salir declaraciones explosivas que generaron revuelo tanto dentro como fuera de la casa.

Qué dijo Eugenia que podría costarle su participación en Gran Hermano

Eugenia confesó no recordar con claridad los eventos posteriores a la cena, insinuando que Ulises podría haberla inducido a beber de más: “Era un pingüinito de vino y este hijo de shira era obvio que no iba a tomar para…”. Devi, le preguntó si Ulises la estuvo “cebando”, a lo que Eugenia no pudo responder con certeza.

Sin embargo, sus comentarios no se detuvieron ahí. Bajo los efectos del alcohol, Eugenia habría hecho declaraciones explosivas: “Mirá si le voy a decir a Ulises que sea hongo si es semejante deshonesto y chanta”. Además, puso en duda haber insultado a Luz, afirmando: “Conchuda no es un insulto que yo use habitualmente, la que recibe el insulto generalmente se acuerda más de la que ha dicho el improperio”.

La situación alcanzó su punto crítico cuando Selva y Devi, preocupadas por el estado de Eugenia, notaron que estaba “sacada y eufórica”. Devi le sugirió que acudiera al confesionario para aclarar las cosas, pero la llegada de Sandra al living desató la furia de Eugenia.

“No tengo que aclarar nada, la puta que te parió. Vos me hundís, sos como Ulises, ¿cómo lo vas a decir adelante de esta? ¡A mí no me grites, pelotudo!”.