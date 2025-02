Gran Hermano y el «congelados» más frío de todos: el gesto de Juan Pablo con su novia

Anoche se vivió una jornada muy intensa en Gran Hermano. Jenifer fue expulsada de la casa por revelar información del afuera, tras reingresar en el repechaje y Martina recibió la visita de su mamá en el congelados. Sin embargo, uno de los momentos que más se viralizó de la noche de jueves fue cuando Juan Pablo recibió un vídeo de su novia, pero no fue el tierno mensaje que esperaba.

Juan Pablo recibió un mensaje de su novia y decidió hacer un cambio de look para homenajearla

Juan Pablo recibió una «visita» muy especial en el congelados, pero no salió como esperaba. Su pareja, Silvana, vive en Paraguay, por lo que no pudo entrar a la casa de Gran Hermano. En su lugar, la joven le envió un vídeo donde, en lugar de demostrarle su amor, le puso los puntos.

“Hola, pipi. Estoy viva, bien y no te preocupes más. Aparezco porque insisten bastante y vos también… preocuparte por lo que pasa afuera te perjudica en el juego”, comenzó diciéndole Silvana. Luego, continuó siendo durísima con Davi: «por lo que veo te olvidaste de todo lo que hablamos antes de que entraras. No quería exponerme e hiciste todo lo contrario«.

«Obvio que sé que no fue adrede y que la casa genera mucho y que te hace olvidar cosas por lo visto”, apuntó. Después, cerró con un contundente pedido: “Está todo igual y hablamos cuando salgas. Te deseo un buen juego, no decaer y… ¡fuera ese bigote! No soy yo, es la gente, yo te cuento lo que dicen. Beso”.

Minutos después, Santiago del Moro se comunicó con los «hermanitos», habló con Devi sobre el fuerte y frío mensaje de Silvana y le sugirió que acatara el pedido de su novia y se afeite. En pleno vivo, Juan Pablo fue corriendo al baño y, mientras sus compañeros lo alentaban, se despidió de su característico bigote.

El momento fue apodado como «la muerte de Ned Flanders», por el parecido del participante con el reconocido personaje de Los Simpsons.