La Joaqui habló sobre su amistad con la China Suárez y su distanciamiento: ¿Qué dijo?

El enfrentamiento mediático entre Mauro Icardi, Eugenia “la China” Suárez contra Yanina Latorre, desencadenó que la periodista de espectáculos sacará a la luz viejos rumores que involucran a la actriz metiéndose en relaciones ajenas, tildándola de tener un patrón.

La palabra de la Joaqui

En las últimas horas, Latorre sostuvo que la China estuvo con el cantante Ecko, cuando este estaba en una relación con la Joaqui, quien también era amiga de la actriz. Sin embargo, la cantante desmintió la información de la panelista de LAM.

«No, eso no pasó. Yo con el pibe ni salí“, dijo la Joaqui en una entrevista con Vero Lozano para Corta por Lozano. Y agregó: “No salí con él, nos conocemos desde la época del quinto escalón”.

La razón por la cual se distanciaron

Según la cantante, se distanció de la actriz porque tenían personalidades distintas: «Uno a veces se desvincula porque cuando vas creciendo y vas teniendo gustos distintos. A mí me gusta el RKT y a vos te gusta el pop, entonces vos a la tarde querés tomarte unos mates escuchando a Selena Gómez y yo quiero escuchar a Pablo Lescano con un tereré“.

Y aprovechó para desmentir que haya una enemistad entre ellas: “No está todo mal. No tuve ningún problema con ella, tenemos la mejor. La verdad no me la cruzo hace un montón porque yo estoy en otra”.

“No hablo hace un montón y soy muy particular con las redes. Hay cosas que están buenas charlarlas en personas o no charlarlas“, cerró.