Grave accidente en el rodaje de Batman 2: el Batimóvil atropelló a un actor y tuvieron que suspender la filmación

Un accidente en el rodaje de The Batman Part II, la esperada secuela protagonizada por Robert Pattinson, generó preocupación en la industria cinematográfica. Durante la filmación de una escena de acción, el Batimóvil atropelló a un integrante del elenco, quien debió ser trasladado a un hospital.

El episodio ocurrió durante octubre en los estudios Leavesden, en Hertfordshire, Reino Unido, y obligó a suspender temporalmente las grabaciones. Aunque el incidente trascendió en los últimos días, la producción ya retomó sus actividades.

Qué pasó durante el rodaje de Batman 2 y cómo está el actor atropellado

Según informó el medio británico The Sun, el accidente ocurrió mientras se desarrollaba una de las secuencias de acción de la película. Por motivos que todavía no fueron esclarecidos, el vehículo utilizado para interpretar al Batimóvil impactó contra uno de los actores.

Una fuente vinculada a la producción explicó que las escenas de acción de Batman suelen ser especialmente exigentes y que, en esta oportunidad, algo salió mal.

La identidad de la persona herida no fue revelada, aunque se confirmó que recibió atención médica y posteriormente pudo regresar a su domicilio, donde continúa recuperándose.

Hasta el momento, Warner Bros. no difundió un comunicado oficial sobre las circunstancias del accidente ni brindó detalles sobre las lesiones.

Batman 2 enfrenta otro contratiempo: qué pasó con su director

El accidente se suma a una serie de dificultades que atravesó la producción de la película.

Recientemente se conoció que Matt Reeves, director de la primera entrega, debió apartarse temporalmente del rodaje por motivos personales.

En su lugar, el reconocido cineasta Steven Soderbergh, responsable de películas como La gran estafa, asumió la tarea de continuar con las grabaciones.

Robert Pattinson se refirió a esta modificación y destacó la generosidad de Soderbergh al incorporarse al proyecto para colaborar con Reeves.

A pesar de estos cambios, la producción continúa adelante y el equipo trabaja para completar las escenas pendientes.

Cuándo se estrena Batman 2 con Robert Pattinson

The Batman Part II tiene previsto su estreno en los cines para el 18 de febrero de 2028, después de varias modificaciones en el calendario original.

La película marcará el regreso de Robert Pattinson como Bruce Wayne, luego del éxito de The Batman, estrenada en 2022.

El elenco también contará con figuras como Colin Farrell, Andy Serkis, Jeffrey Wright y Scarlett Johansson, entre otros.

Por ahora, el accidente no provocó nuevos cambios en la fecha de estreno y las grabaciones continúan en Reino Unido, mientras crece la expectativa por el regreso del superhéroe de DC a la pantalla grande.