Ivan de Pineda presentó su nuevo proyecto: ¿qué es el Desafío Atenea donde participarán estudiantes universitarios?

El reconocido actor, modelo y conductor Iván de Pineda confirmó su nuevo proyecto destinado a la transmisión de streaming. La idea consiste en reunir a estudiantes universitarios de distintas universidades para una competición de preguntas y acertijos culturales y de contexto histórico y social.

El programa promete combinar cultura general, adrenalina y entretenimiento para todo el público. El formato buscará convertir el conocimiento en parte del juego y competición frente a una platea en vivo. La fecha oficial se estableció en abril en un teatro de la Ciudad de Buenos Aires y luego será emitida por el streaming de Olga.

Iván ya cuenta con una basta trayectoria como conductor de programas como «Los 8 escalones», «Pasapalabra» o «Escape Perfecto«. En vivo a través de la plataforma de Olga confirmó su emoción por presentar uno de sus trabajos más personales y especiales para el.

Desafío Atenea, de que consistirá

Desafío Atenea reunirá a 150 estudiantes divididos en 50 equipos de tres integrantes cada uno, con la intención de competir ante preguntas y situaciones de conocimiento cultural e histórico para avanzar. Los grupos deberán estar conformados por compañeros de la misma universidad, aunque no necesariamente de la misma carrera.

Una vez realizadas las pruebas y con el pasar de las rondas, el equipo ganador se llevará un premio de 30 millones de pesos junto a reconocimientos por su paso en el programa y conocimientos.

Iván de Pineda.

“Estoy muy orgulloso de Desafío Atenea. Es una idea que venía soñando hace tiempo» compartió Iván de Pineda en sus redes. A su vez remarcó la idea principal del proyecto: «consagrar al mejor equipo de estudiantes universitarios del país«.

La convocatoria ya está abierta. Los interesados pueden inscribirse a través del sitio oficial www.desafioatenea.com o desde la cuenta de Instagram @desafio.atenea.