Los demócratas protagonizaron en las elecciones de medio mandato un tsunami político en Estados Unidos y se adueñaron del Congreso, un humillante revés para Donald Trump que compromete el final de su presidencia.

La derrota tuvo repercusiones en Irán y Reino Unido.

Celebraciones en Irán por la derrota de Trump en las elecciones de Estados Unidos

Miles de iraníes celebraron los resultados frente a la antigua embajada de Estados Unidos en Teherán.

Una pancarta mostraba a Trump como un bulldog manchado de sangre sujeto por una correa sostenida por una figura diabólica que se asemejaba al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Otras exigían venganza por el asesinato del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, muerto en los ataques estadounidenses e israelíes que desencadenaron la guerra regional a finales de febrero

«No estamos contentos con el aumento de los precios del petróleo», dijo Mahmudkhani, quien solo dio su apellido. Sin embargo «hay cierta satisfacción en saber que ya no vivimos este tormento solos», añadió.

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, declaró este miércoles que quienes esperan un cambio de política en Estados Unidos después del revés electoral para rump «se equivocan gravemente».

Repercusiones en Reino Unido de la derrota de Donald Trump

El primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó que los resultados de las elecciones de mitad de mandato demuestran la importancia de poner fin a la guerra con Irán, que ha disparado los precios del combustible.“El mundo tiene ahora la oportunidad de unirse en torno al problema que nos afecta a todos: el coste de la vida”, afirmó.

Burnham dijo que trabajaría para reducir la tensión en Medio Oriente e instó a otros líderes a hacer lo mismo.

Y agregó: “No puedo reducir la presión sobre el costo de vida de la gente hasta que se resuelva el conflicto en Oriente Medio y el conflicto en Ucrania, iniciado por Rusia. En esto es en lo que debemos centrarnos ahora, y espero que el mundo tenga la oportunidad de hacerlo”, expresó.

Amplia victoria demócrata en Estados Unidos

La oposición ganó el control de la Cámara de Representantes y el Senado, con triunfos en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Ohio, y bastiones republicanos como Texas, Iowa y Kansas, donde ningún demócrata había ganado el escaño desde 1932.

Según CNN y NBC, los demócratas ganarían al menos 244 escaños en la Cámara, de un total de 435 curules.