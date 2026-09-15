L-Gante quedó imputado tras los allanamientos en su casa: qué encontró la Policía

L-Gante quedó imputado en una nueva causa judicial luego de una serie de allanamientos realizados en General Rodríguez, a partir de la denuncia de una joven que aseguró que el cantante y personas de su entorno la amenazaron con armas de fuego para que abandonara una propiedad. Durante los procedimientos, la Policía secuestró una camioneta BMW X5 y tres teléfonos celulares.

La investigación involucra a Elián Valenzuela, nombre real del referente de la cumbia 420, y a integrantes de su entorno. La causa avanzó en las últimas horas por presuntas amenazas, amenazas coactivas agravadas por el uso de armas de fuego y violación de domicilio.

Los operativos se realizaron en tres domicilios de General Rodríguez, dos de ellos dentro del country Terravista, donde reside el músico, y un tercero en una vivienda particular.

Qué encontraron en los allanamientos vinculados a L-Gante

Uno de los principales datos que surgió después de los procedimientos fue el secuestro de una BMW X5 negra, vehículo que los investigadores sospechan que habría sido utilizado durante el episodio denunciado.

Además, los efectivos incautaron tres teléfonos celulares, que quedaron a disposición de la Justicia y podrían ser analizados para determinar si contienen elementos vinculados con la investigación.

Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la DDI Moreno-General Rodríguez, junto con otras dependencias de la Policía bonaerense.

La investigación está en manos de la UFI N°10, a cargo de la fiscal María Florencia Toscano. Medios que accedieron a información posterior a los operativos señalaron la intervención del Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.

La denuncia que originó la nueva causa contra L-Gante

La investigación comenzó por una denuncia presentada el 29 de agosto por una joven de 23 años, quien aseguró que fue intimidada para abandonar la vivienda que ocupaba junto a su pareja en General Rodríguez.

Según su presentación, el conflicto habría comenzado cuando se cruzaron con un hombre conocido como “El Oso”, señalado como tío de L-Gante. Siempre de acuerdo con el relato de la denunciante, el hombre les habría exigido que dejaran el inmueble argumentando que la propiedad pertenecía al cantante.

Ante la negativa de la pareja, días después se habría producido un segundo y más grave episodio.

La denunciante sostuvo que L-Gante habría llegado al lugar en una camioneta negra acompañado por alrededor de diez personas. Según la acusación, el grupo habría ingresado al patio tras abrir el portón y algunas de las personas que acompañaban al músico habrían exhibido armas de fuego mientras exigían que abandonaran la propiedad.

Las cámaras de seguridad, una de las claves de la investigación

Luego de la presentación judicial, los investigadores realizaron tareas de campo y analizaron cámaras de seguridad de la zona. Esas imágenes habrían permitido reconstruir el recorrido de los vehículos presuntamente utilizados durante el episodio e identificar tanto a personas como domicilios relacionados con la denuncia.

Con esos elementos, la Justicia autorizó los tres allanamientos. Uno de los procedimientos se concretó en la vivienda de L-Gante dentro de Terravista.

Tras los operativos, Valenzuela y otro de los hombres investigados fueron formalmente notificados de sus derechos y garantías. La causa quedó caratulada por amenazas simples, amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio, en concurso real.

La investigación continuará ahora con el análisis de los elementos secuestrados y las restantes medidas que disponga la fiscalía para determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades de las personas señaladas en la denuncia.