Gustavo Yankelevich aclara sus dichos sobre el regreso de la exitosa serie Casi Ángeles: ¿Qué dijo?

Gustavo Yankelevich hizo declaraciones en Uruguay sobre una posible vuelta de Casi Ángeles y las redes sociales estallaron porque son muchos los fanáticos que esperan ansiosos ese regreso.

Gustavo Yankelevich revela el deseo de un regreso de Casi Ángeles, pero aclara que no es inmediato

Sin embargo, el productor se comunicó con Intrusos para aclarar que no es algo que pueda suceder en el corto plazo porque lo dijo desde un deseo y no desde un proyecto que esté armando.

“Te agradezco que me pregunten porque quedó raro, me preguntaron qué es lo que falta y yo dije Casi Ángeles. Se entusiasmaron mucho en el programa y hablé de los Teen Angels”, explicó el productor.

Yankelevich contó que mantuvo conversaciones con uno de los actores de la tira, que sería el más interesado en volver: “Yo vengo hablando con Nico Vázquez, le pido disculpas a Lali porque no hablé con ellos, es mi deseo que puedan volver y armar algo grande y lindo, lo positivo es que está tan fuerte y concreto en el público”.

“Me desmiento a mí mismo, cometí el error de hablar de Lali y de Peter y también de Emilia. No es inminente, es algo grande de verdad y habría que hablarlo con tiempo. No me junté con nadie, es mi deseo y el de Nico Vázquez. Me disculpo ante quien sea, ni fue mi intención dar una información que no es real, él se quiere juntar con los chicos y poder hacer algo en vivo”, concluyó Gustavo Yankelevich.