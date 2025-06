Otra ex Casi Ángeles le soltó la mano a La China Suárez tras los dichos de Lali Espósito

En una reciente entrevista, Lali Espósito sorprendió al referirse a su relación con La China Suárez. “No soy tan amiga de la China. La quiero de muchos años, nos conocemos de muy niñas. Pero desde hace diez años que no tengo un vínculo cotidiano con ella. Me entero de su vida un poco por ustedes, o por gente en común que tenemos”, expresó la estrella del pop.

Otra ex Casi Ángeles le soltó la mano a La China Suárez tras el escándalo con Lali Espósito

Hay quienes creen que los escándalos de La China Suárez con Mauro Icardi y Wanda Nara desencadenaron la distancia que tomó Lali.

Ahora, Rochi Igarzábal, otra ex Casi Ángeles tomó posición a favor de Wanda y le soltó la mano a La China Suárez.

La mediática compartió una imagen de su casa de campo en Milán y escribió: «Mi lugar de paz. Mi casa de campo».

En los comentarios, Rochi sumó: “Qué hermoso lugar”. La reacción de la actriz llamó la atención de muchos usuarios que ven esto como una clara toma de posición.

Paula Chaves, letal con La China Suárez:«Uno va eligiendo con quién compartir»

Al ser consultada por Puro Show sobre el escándalo por el Wandagate, Paula Chaves se despegó de La China Suárez. «Hace muchos años que no hablo. No fue un tema puntual, son vínculos que se cortan«, explicó.

«Cuando va pasando la vida, uno va eligiendo con quién compartir. Sé muy bien lo que quiero y tengo muy laburado eso, tengo trabajado el amor propio y donde vea algo que no me haga bien, yo me voy a apartar de eso», agregó la modelo.

Chaves no quiso meterse en la polémica: «No tengo por qué opinar de algo que no estoy metida y no tengo vínculo, hace un montón».