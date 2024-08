Habló Patricio, el hermano de Susana Giménez e hizo una increíble revelación. ¿Qué dijo?

Patricio Giménez, el hermano de Susana Giménez, acudió como invitado al programa uruguayo «Algo Contigo» con su perra Rumba y contó cómo es su vida en ese país, donde reside desde muchos años y tiene hábitos saludables: “Vivo con mucha paz, disfruto hacer notas en Uruguay, voy a hacer cuatro fechas”.

¿En que ocupa su tiempo Patricio Giménez?

Según contó, no sólo hará shows en Uruguay, sino que también se presentará en Europa, aprovechando su gran momento personal. Entre otras cosas reveló que hace ocho años no toma más alcohol: «No tomé más y bajé un montón de peso, bárbaro, súper bien. Brindo con agua”.

“Extraño Villa La Ñata, que es un lugar donde yo me iba con mi botecito, la oficina, los árboles. El Delta. Lo que no me gustan a mí son las capitales, valoro mucho la tranquilidad. Me he planteado muchas cosas fuera del sistema. Vi que a veces corremos atrás de una zanahoria que a veces nos imponen, como ‘tenés que tener tu casa, tenés que tener tal cosa’, y yo me empecé a plantear todas esas cosas, porque de repente una casa te ata y yo en mi caso, por ejemplo, me vine a vivir a Punta del Este y por ahí después me quiero ir a vivir a España y me voy”, detalló el hermano de la diva.

Patricio Giménez un cantante que no «corre en busca del reconocimiento»

Patricio es cantante, pero no corre en busca de reconocimiento: ”A veces preguntás por alguien y te dicen que es el gerente del tal banco, y vos no sos el gerente, vos sos una persona. Nos empezamos a identificar con el cargo, a qué colegio van mis hijos, a qué club voy, y todo eso es una cosa que terminás diciendo ‘yo soy tal’, en vez de sentarte a reflexionar y ver quién sos, y es más simple. Entonces, cuando te ponés en otro lugar y decís que sos más simple y no todo aquello, empezás a ver si realmente vos lo que necesitás para se feliz es el cargo, los colegios, y toda la impronta para que el vecino vea tu pasto un poco más verde”.