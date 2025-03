“Hay cosas armadas”: Facundo, el hermano de Jimena Barón sobre los mensajes violentos hacia su ex mujer

Facundo Barón, hermano de Jimena, se encuentra en el final de la temporada teatral marplatense, en medio de su trabajo como actor, se conocieron chats en donde maltrató verbalmente a su ex mujer para no ver a su hija y acusó de que las conversaciones están “armadas”.

La palabra de Facundo

Los estremecedores mensajes van desde insultos a la madre de Matilda, Nara Zubieta, hasta el pedido desesperado por no “agarrar” a la pequeña de casi cuatro años. Sin embargo, Facundo refutó: “Estuve con mi hija hasta el lunes, la llevé a la playa, al mar”.

En cuanto al intercambio de palabras añadió: “no tengo mucho para decir o lo haré en su momento, no es todo tan así como se dice. Hay cosas inventadas y que están armadas. La relación es buena, normal y cordial. Cuando sacaron eso yo había estado el día anterior con la madre en Pinamar y hubo la mejor onda”.

Por su parte, Jimena Barón intentó no dirigirse de manera directa al conflicto: “Es una persona a parte que se crió a su manera y tiene otra historia, no por ser hermanos tenemos la misma historia. Hoy no forman parte de mi vida algunas cosas y si yo no soy responsable, decido que hablen ellos”.