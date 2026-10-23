HBO Max estrenó una serie sobre uno de los crímenes más estremecedores de Argentina: tiene solo tres capítulos

Una historia real que conmocionó a la Argentina hace más de tres décadas volvió a cobrar protagonismo con el estreno de una serie documental en HBO Max. Se trata de La Masacre de Flores, una producción de apenas tres episodios que reconstruye uno de los crímenes más impactantes de la historia policial del país, pero desde una perspectiva diferente: la de quien logró sobrevivir.

La serie llegó a la plataforma el jueves 22 de octubre y rápidamente despertó interés por la crudeza del caso y los testimonios que recupera. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la producción tiene como protagonista a Matías Bagnato, quien tenía apenas 16 años cuando perdió a su familia en un incendio intencional ocurrido en el barrio porteño de Flores.

Con Juan José Campanella como productor ejecutivo, el documental combina material de archivo, entrevistas y recuerdos personales para reconstruir no solo aquella madrugada, sino también las consecuencias que acompañaron al sobreviviente durante más de 30 años.

La Masacre de Flores: el crimen real que inspiró la serie de HBO Max

La madrugada del 17 de febrero de 1994, un incendio provocado de manera intencional destruyó una vivienda del barrio de Flores, en la Ciudad de Buenos Aires.

En el ataque murieron cinco personas: José Bagnato, su esposa Alicia Plaza, sus hijos Fernando y Alejandro, y Nicolás Borda, un amigo de la familia que había pasado la noche en la casa.

Matías Bagnato, que entonces tenía 16 años, fue el único que consiguió escapar de las llamas. Su testimonio resultó fundamental para reconstruir lo sucedido y conocer las circunstancias que rodearon el ataque.

La investigación permitió establecer que el responsable había sido Fructuoso Álvarez González, un hombre que mantenía un conflicto económico con el padre de Matías.

El acusado había rociado la propiedad con combustible antes de prenderla fuego. Posteriormente fue condenado a prisión perpetua por el quíntuple homicidio.

Sin embargo, para Matías, la sentencia no significó el final de aquella pesadilla.

Qué revela la serie sobre Matías Bagnato, el único sobreviviente

Uno de los aspectos más conmovedores del documental es que no se limita a contar cómo ocurrió el crimen, sino que muestra qué pasó con Matías durante las décadas posteriores.

Después de perder a sus padres y hermanos, el adolescente quedó al cuidado de su abuela Norma, una figura fundamental en su vida.

A partir de entonces comenzó un largo proceso de reconstrucción personal, atravesado por el dolor, la exposición pública y las amenazas que continuó recibiendo del responsable de la masacre.

La serie también recupera imágenes familiares inéditas y recuerdos que permiten conocer a los Bagnato más allá de la tragedia.

El objetivo es mostrar quiénes eran las víctimas antes del crimen y cómo una familia quedó marcada para siempre por un acto de violencia.

El propio Matías participa de conversaciones con Campanella que funcionan como hilo conductor del relato y permiten abordar las consecuencias emocionales de lo sucedido.

Juan José Campanella detrás de una historia que va más allá del crimen

La producción está a cargo de 100 Bares, cuenta con la dirección de Augusto Tejada y tiene a Juan José Campanella entre sus productores ejecutivos.

El reconocido cineasta argentino, responsable de El secreto de sus ojos, acompaña a Matías Bagnato en una serie de conversaciones que recorren distintas etapas de su vida.

El documental incorpora además testimonios de periodistas, abogados, familiares, amigos y personas vinculadas con la investigación judicial.

De esta manera, La Masacre de Flores combina el género policial con una historia de supervivencia, memoria y búsqueda de justicia.

Dónde ver La Masacre de Flores y cuántos capítulos tiene

La Masacre de Flores está disponible en HBO Max desde el 22 de octubre de 2026. La producción cuenta con tres episodios de aproximadamente 45 minutos cada uno.

Su corta duración la convierte en una alternativa para quienes buscan una serie documental basada en hechos reales que pueda verse durante el fin de semana.

Más allá de la reconstrucción de uno de los casos policiales más recordados de la Argentina, la historia propone una mirada sobre el dolor, la memoria y la fortaleza de un hombre que tuvo que aprender a vivir después de perderlo todo.