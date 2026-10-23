Emanero hizo vibrar al público en una noche a puro ritmo por el aniversario de Cutral Co

Al saludo prolongado de «Buenas noches, Cutral Co», el cantante Emanero participó de la última jornada de festejos por los 93 años de la ciudad. La tormenta se disipó y los vecinos pudieron disfrutar, al aire libre, el recital de poco más de una hora, con un amplio repertorio que concluyó con su clásico tema Bandido.

Antes, se presentó el espectáculo de acrobacias aéreas Compañía Phaway, que exhibió la destrezas y el color.

«Todo por un beso», fue el tema con el que abrió la noche, Federio Andrés Giannoni, el cantante y productor que llegó a Cutral Co, invitado por el municipio para hacer el cierre de los festejos por el aniversario de la localidad.

Desde la tarde, la organización confirmó que el show no se suspendía por las condiciones climáticas. En todo caso, se iba a realizar en el recinto cerrado del centro cultural. Sin embargo, esa opción no fue necesaria porque la lluvia dio tregua y miles de personas se acercaron hasta la zona de la cancha en el Parque de la Ciudad, para sumarse al recital.

«Gracias a todos por haberme invitado. Me siento muy honrado y ahora vamos a bailar un ratito», dijo después del primer tema. Siguió con Ladrona y el remix de Todo Comenzó Bailando.

El artista hizo bailar y cantar al público. Se mostró cercano, descendió del escenario, saludó y se hizo selfies (Foto: Gentileza)

A lo largo de una hora y veinte minutos, el también productor que hace dos décadas incursiona en la música ofreció su propuesta en la que no dejó afuera la interacción con el público. Descendió del escenario, se tomó selfies con quienes estaban sobre la baranda e hizo disfrutar a los asistentes.

El cierre fue con el popular «Bandida». Emanero y toda la banda agradecieron y saludaron desde el escenario.

Las acrobacias aéreas estuvieron en la previa del recital de Emanero. (Foto: Gentileza)

Antes se presentó la Compañía Phaway que brindó la experiencia de acrobacias aéreas, con música y destrezas. Más de uno se vio sorprendido ante el espectáculo que ya había visitado la comarca petrolera en otra oportunidad.

El miércoles por la noche se había presentado la cantante Ángela Leiva y hubo fuegos artificiales a la medianoche.