Helado sin azúcar y con solo dos ingredientes, ideal para disfrutar todo el año

Aunque estemos en invierno, el helado sigue siendo una opción deliciosa y ligera para disfrutar en cualquier momento del día, ya sea como tentempié o como postre después de las comidas.

Si bien se puede preparar en casa con una gran variedad de sabores e ingredientes, esta receta destaca por combinar el sabor natural de la fruta con la cremosidad del yogur.

Receta de helado sin azúcar, apto para diabéticos

Fácil y rápida de hacer, solo requiere dos ingredientes reducidos en azúcares, lo que ayuda a evitar picos glucémicos. Además, se puede personalizar con trozos de fruta, salsas sin azúcar o chips de chocolate amargo para sumar textura y sabor.

¿Cómo hacer helado de mango y yogur sin azúcar?

Ingredientes

400 gramos de mango congelado

congelado 150 gramos de yogur (puede ser griego o más proteico

Procedimiento

Triturar el mango congelado y el yogur en una procesadora de alimentos o licuadora. El resultado debe ser una pasta cremosa y homogénea. Servir con una cuchara de helado (forma de bolitas) y disfrutar.

De esta manera, las personas con diabetes podrán disfrutar un postre sin azúcar, fresco y delicioso durante los días de antojitos o de altas temperaturas. Este alimento combina sencillez, textura cremosa y ausencia de azúcares añadidos. Lo mejor es que el procedimiento no requiere maquinaria especializada ni pasos complejos.