Helado sin azúcar y con solo dos ingredientes, ideal para disfrutar todo el año
Aunque estemos en invierno, el helado sigue siendo una opción deliciosa y ligera para disfrutar en cualquier momento del día, ya sea como tentempié o como postre después de las comidas.
Si bien se puede preparar en casa con una gran variedad de sabores e ingredientes, esta receta destaca por combinar el sabor natural de la fruta con la cremosidad del yogur.
Receta de helado sin azúcar, apto para diabéticos
Fácil y rápida de hacer, solo requiere dos ingredientes reducidos en azúcares, lo que ayuda a evitar picos glucémicos. Además, se puede personalizar con trozos de fruta, salsas sin azúcar o chips de chocolate amargo para sumar textura y sabor.
¿Cómo hacer helado de mango y yogur sin azúcar?
Ingredientes
- 400 gramos de mango congelado
- 150 gramos de yogur (puede ser griego o más proteico
Procedimiento
- Triturar el mango congelado y el yogur en una procesadora de alimentos o licuadora. El resultado debe ser una pasta cremosa y homogénea.
- Servir con una cuchara de helado (forma de bolitas) y disfrutar.
De esta manera, las personas con diabetes podrán disfrutar un postre sin azúcar, fresco y delicioso durante los días de antojitos o de altas temperaturas. Este alimento combina sencillez, textura cremosa y ausencia de azúcares añadidos. Lo mejor es que el procedimiento no requiere maquinaria especializada ni pasos complejos.
