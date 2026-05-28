Ministerio de Capital Humano refuerza requisitos para el Acompañamiento Social: ¿qué cambia?

El Ministerio de Capital Humano endureció los controles sobre el programa Acompañamiento Social, la asistencia que surgió tras la reestructuración del antiguo Potenciar Trabajo y los cambios aplicados recientemente en esta línea de planes sociales.

La nueva normativa aplicada sobre Acompañamiento Social no solo pone el foco en el perfil socioeconómico de los titulares, sino que establece un régimen de incompatibilidades penales más estricto, buscando que los recursos estatales lleguen exclusivamente a quienes cumplen con los estándares de conducta y vulnerabilidad requeridos por el Poder Ejecutivo.

Incompatibilidades penales: quiénes dejan de cobrar Acompañamiento Social según Capital Humano

La reciente Resolución 209/2026 del Ministerio de Capital Humano introdujo causales de baja inmediata, vinculadas al historial judicial de los beneficiarios. Esta actualización normativa busca evitar que personas con deudas pendientes ante la justicia perciban el beneficio de $78.000 mensuales; de acuerdo con el texto oficial, quedan excluidos:

Prófugos de la justicia : personas con pedidos de captura vigentes en fueros nacionales, provinciales o federales.

: personas con pedidos de captura vigentes en fueros nacionales, provinciales o federales. Detenidos : quienes se encuentren privados de su libertad a disposición del Poder Judicial.

: quienes se encuentren privados de su libertad a disposición del Poder Judicial. Condenados: titulares con sentencias firmes que se encuentren cumpliendo su pena.

Con este movimiento, el Gobierno nacional unifica los criterios de «idoneidad» para el acceso a subsidios, integrando bases de datos judiciales con los padrones de liquidación de haberes.

Acompañamiento Social: el Ministerio de Capital Humano refuerza los controles patrimoniales y económicos

Más allá de la situación penal, el Ministerio de Capital Humano mantiene vigentes las restricciones ligadas al patrimonio. Estas barreras operan como un filtro, para asegurar así que el programa Acompañamiento Social mantenga su naturaleza de asistencia para la extrema vulnerabilidad.

Actualmente, es motivo de exclusión:

Poseer más de una propiedad.

Tener vehículos de pocos años de antigüedad.

Registrar consumos elevados en tarjetas de crédito.

Asimismo, la percepción de otras prestaciones como jubilaciones o subsidios por desempleo resulta incompatible con este beneficio.

Desde la cartera de Capital Humano, advirtieron que la detección de datos falsos o la participación en disturbios que alteren el orden público también son causales de cese del pago.

Vigencia y continuidad de Acompañamiento Social vía ANSES hasta 2028

A pesar de los mayores controles, el horizonte de la prestación es de estabilidad para quienes cumplen los requisitos. El programa Acompañamiento Social, que se liquida mensualmente a través de ANSES, tiene garantizada su continuidad hasta abril 2028 tras la prórroga establecida por la Resolución 90/2026.

Este universo, compuesto mayoritariamente por adultos mayores de 50 años y madres de cuatro o más hijos, cuenta con partidas específicas asignadas en el Presupuesto 2026. La decisión oficial de mantener el programa por dos años más responde a la necesidad de proteger a los segmentos que enfrentan mayores barreras de inserción en el mercado laboral formal, siempre bajo el estricto cumplimiento de las nuevas reglas de transparencia.