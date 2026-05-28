Franco Mastantuono sin Mundial 2026: Lionel Scaloni no lo incluyó en la lista de la Selección Argentina

Franco Mastantuono no quedó en la lista de 26 para el Mundial. (Foto: Juano Tesone - Clarín Fotografía)

A un día de que se haga oficial la lista de 26 convocados de la Selección Argentina al Mundial 2026, se conoció que Franco Mastantuono no está entre los elegidos por Lionel Scaloni.

El periodista que cubre al equipo nacional, Gastón Edul, informó que el futbolista del Real Madrid no integrará la nómina de 26 jugadores que se haría oficial mañana. También aseguró que Valentín Barco y Giovani Lo Celso tienen muchas chances de ser citados.

El jugador de 18 años formado en River tuvo poca continuidad en el Merengue que analiza darlo a préstamo para la próxima temporada.

En medio de su gran primer semestre de año en 2025 con el Millonario, Mastantuono debutó con la Selección en junio ante Chile por Eliminatorias y, todavía con 17, se convirtió en el más joven en tener su estreno en la mayor.

Después del Mundial de Clubes, se fue al Real Madrid que pagó la cláusula de 45 millones de euros, un precio récord para el fútbol argentino.

En el club español, disputó 35 partidos, con tres goles y una asistencia. La mayoría de las veces fue suplente y no pudo tener actuaciones destacadas en un contexto difícil ya que la mala temporada a nivel grupal no lo ayudó.

Algunos futbolistas ya están entrenando en el predio de la AFA en Ezeiza y el plantel viajará el fin de semana para la concentración en Estados Unidos.

La Albiceleste se alojará en Kansas donde hará su debut el 16 de junio ante Argelia. Antes jugará dos amistosos con Honduras el 06/06 y contra Islandia el 09/06.