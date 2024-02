Hoy cumple 30 años Harry Styles: su pasado en One Direction, su presente musical y su carrera como actor

Un día como hoy pero en 1994 en Inglaterra nacía Harry Edward Styles, simplemente conocido como Harry Styles, cantante, compositor y actor. Por su cumpleaños número 30 repasamos los momentos más importantes de la carrera de uno de los cantantes favoritos de las nuevas generaciones.

De «panadero» a ídolo pop

Harry nació en 1994 en Redditch, Reino Unido. Fue criado por Anne Twist, su madre y creció muy unido con su hermana Gemma. Posteriormente el cantante expresaría que haber sido criado entre mujeres fue algo muy importante en su vida y lo marcó de forma positiva.

Desde pequeño mostró interés en la música, sin embargo, su primer trabajo estuvo muy lejos de los instrumentos. A los 14 años comenzó a trabajar en una panadería haciendo el aseo y atendiendo a los clientes. Luego de su salto a la fama su ex jefe hablaría con la prensa sobre su pasó por el local, diciendo que fue muy beneficioso contar con él, ya que era un excelente empleado y aumentó la clientela femenina. En el año 2013 Styles visitó dicha panadería para hablar con sus ex compañeras, quienes lo recordaban con mucho cariño. La visita fue en el contexto de la grabación del documental «This is Us» que mostraba las vidas de los 5 integrantes de One Direction. Dicho film esta disponible en Netflix.

A sus 16 años, en el 2010, se presentó en las audiciones del programa «The X Factor», la edición británica de dicho reality, cuyo jurado estaba prescindido por Simon Cowell. En su audición cantó el hit radial «Hey Soul Sister», en una adorable presentación. Si bien quedó eliminado en etapas posteriores el ya mencionado Cowell le pediría a él y a Louis Tomlinson, Liam Payne, Zayn Malik y Niall Horan que regresaran para conformar una banda. Aunque quedaron en tercer lugar el jurado les dio un contrato discográfico y de ahí la banda no paró de crecer.

One Direction fue la «boy band» más importante de la década pasada. Sacaron 5 discos y 4 eps, su segundo tour «Take me home» contó con 122 shows en 4 continentes: 54 en Europa.

42 en América del Norte, 24 en Oceanía y 2 en Asia y rompieron una cantidad de records desorbitante. A pesar de llevar años de «hiatus» su canal de Youtube cuenta con 34 millones de subscriptores y tienen 3 temas que superan el billón de visualizaciones: «What makes you beautifull», «Story of my life» y «Drag me down».

En 2015, en medio del éxito masivo que era 1D uno de los miembros decidió salir de la banda: Zayn Malik. La salida de Malik fue muy mal tomada por los fanáticos y sin embargo, la banda siguió adelante un disco más. En 2016 el grupo anunció un «hiatus» o «impass», es decir, un descanso de años sin un regreso determinado. Este año, uno de los miembros de la banda, Liam Payne hizo algunas afirmaciones polémicas en un podcast. En resumen: dijo que había odiado estar en la banda, que él era el más exitoso de los 5 miembros de 1D(si nos guiamos por los números no esta ni cerca) y que se había ido a las piñas con uno de los ex integrantes. El panorama para un regreso de One Direction no es muy esperanzador.

De ídolo de masas a la búsqueda del prestigio en el «indie pop»

En su etapa solista Styles encontró un lugar bien cómodo en la industria musical, donde se puede permitir correrse un poco del pop empalagoso comercial pero sin dejar de producir hits. Donde puede vestirse como quiere y escribir sus propias canciones, algo que no pudo hacer en sus épocas en el «boygroup». Su primer sencillo como solista, «Sign of the Times» tuvo un éxito demoledor y fue muy bien recibido tanto por la crítica como por los fanáticos. El hit actualmente tiene más de 1 billón de reproducciones en Youtube.

En esta época parecía que Harry quería homenajear a algunas de sus influencias como Fleetwood Mac, David Bowie y Oasis. Su disco homónimo, en líneas generales, se inclina más por el rock, aunque esta etapa de rockstar no le duraría mucho. En sus siguientes discos, que también contaron con un éxito comercial y un recibimiento mixto en la crítica, se inclinaría por un sonido más pop pero cercano a lo indie/alternativo. Durante el tour de «Fine Line» fue cuando comenzó a posicionarse como ícono de la moda. Incluso el uso de una estética andrógina con vestidos con bolados y trajes causó bastante polémica en algunos rincones de las redes.

En 2022 lanzó «Harry’s House», su tercer y último álbum hasta el momento. El disco le dio su segundo gran hit «As it was», que sonó en todos lados aquel año. Promocionando dicho disco se embarcó en el «Love on tour» la gira más largo de toda su carrera con 177 shows, que tuvo su paso por Buenos Aires.

De cantante pop a ser dirigido por Christopher Nolan

En 2017 mientras se lanzaba como solista Harry también se lanzaba como actor. Y nada más ni nada menos que en una película del aclamado director Christopher Nolan, en el film bélico Dunkerque. A la película le fue muy bien taquilla y en crítica, mientras que Styles recibió algunos elogios por su debut cinematográfico.

A finales del 2020 el cantante volvió a los rodajes, esta vez de la mano de Olivia Wilde para co protagonizar con Florence Pugh la película Don´t Worry Darling. El largometraje estrenado en 2022 prometía ser uno de los mejores del año y era esperado con ansias por los adeptos al cine. Sin embargo, no solo no fue lo que los fanáticos esperaban, sino que también la película se vio envuelta en múltiples escándalos que opacaron el film en sí. Entre ellos se encontraba el romance que Styles inició con la directora de Don’t Worry Darling, Olivia Wilde, mientras ella seguía casada.

Actualmente se cree que Harry esta trabajando en una nueva ficción. Los rumores comenzaron cuando apareció con la cabeza rapada, lo cual sorprendió mucho a sus fans ya que su espectacular cabello es uno de los rasgos que destacaba su estilo. El actor, cantante y compositor no aclaró los rumores, pero se espera verlo pronto en un nuevo largometraje.