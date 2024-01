El Mató, la banda que viene a la Fiesta de la Confluencia 2024, en un tributo a una banda de rock estadounidense

La productora de cine independiente A24 estrenará restaurado el documental «Stop Making Sense» de la banda de rock formada en los 70s Talking Heads. A modo de celebración se estrenará un disco tributo en el que participaran grandes artistas y será titulado: «Everyone’s Getting Involved: A Tribute to Talking Head´s Stop Making Sense».

Entre los artistas seleccionados hay una banda argentina: El Mató a un Policía Motorizado, la banda platense que visitará Neuquén para la Fiesta de la Confluencia. Así lo anunciaron en sus redes con un mensaje y un vídeo: «Stop Making Sense, un álbum tributo a Talking Heads. ¡Muy pronto! junto a Miley Cyrus, Paramore, The National, The Linda Lindas y más».

El grupo interpreté de «Psycho Killer» será homenajeada por una larga lista de artistas de renombre, ellos son: Lorde, The National, Miley Cyrus, The Linda Lindas, Toro y Moi, Kevin Abstract, BADBADNOTGOOD, Chicano Batman, Blondshell, The Cavemen, DJ Tunez girl in red, Jean Dawson, Teezo Touchdown y por supuesto, El Mató.

Esta no es la primera vez que la banda participa en un proyecto musical estadounidense. El año pasado tocaron en KEXP, la radio sin fines de lucro de Seattle que cuenta con un gran prestigió en el ámbito del indie rock. A KEXP también asistieron las artistas argentinas Marilina Bertoldi y Las Ligas Menores.

El documental restaurado será reestrenado el 29 de septiembre de este año, mientras que el disco homenaje aún no tiene fecha de salida.

El mató a un policía motorizado: la banda de rock de La Plata con más de 20 años de trayectoria

La banda recientemente confirmada para la Confluencia es una banda de indie-rock formada en La Plata en el año 2003. Esta integrada por Santiago «Motorizado» Barrionuevo, Guillermo «Doctora Muerte» Ruiz Díaz, Mánuel Sánchez Viamonte, Gustavo «Niño Elefante» Monsalvo y Agustín Chatrán Spasoff.

El mató a un policía motorizado, también conocida como El Mató, tiene lanzados 6 discos y 4 eps, en sus recién cumplidos 20 años de carrera. Su último disco «Super Terror» salió en julio del año pasado y tiene temas como «El Universo», «Diamante roto» y «Medalla de oro».

Por los 20 años de su formación, la banda publicó en su cuenta de Instagram algunas cifras sobre su destacable carrera: dieron 880 recitales en 19 países. Tocaron en Argentina,España, México, Estados Unidos, Colombia, Uruguay, Brasil, Chile, Francia, Perú, Alemania, Paraguay, Ecuador, Inglaterra, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Italia e Irlanda.

En 2017 lanzaron «La Sintesis O’Konnor» su disco más escuchado hasta el momento, que incluía su más grande hit «El Tesoro». El tema cuenta con 66 millones de reproducciones en Spotify y 11 millones en Youtube. Así, se consagraron como la banda más popular y querida del indie argentino.

Para poder ver a la agrupación de La Plata en La Fiesta de la Confluencia se puede entrar gratis por el sector general o acceder al VIP. Para los neuquinos que sean «buenos contribuyentes» habrá entradas gratis para el sector VIP con cupo limitado.

Para los turistas ya están disponibles las entradas en la pagina oficial de la fiesta, con un precio de 15.000 pesos por día, más costo de servicio.