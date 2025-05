Iliana Calabró, tras la sentencia contra Fabián Rossi que lo puede llevar a la cárcel: “Solté»

Iliana Calabró volvió a quedar en el ojo de la polémica luego de que se conociera que su exmarido Fabián Rossi quedará detenido por decisión de la Corte Suprema de Justicia de La Nación que rechazó su apelación en la causa “La Rosadita” en donde se lo acusa de lavado de dinero.

Iliana Calabró: “Estoy acompañando a mis hijos”

Hace más de diez años, la actriz se sorprendió al enterarse que su marido, quien ella pensaba que trabajaba en una imprenta, en realidad formaba parte de una financiera que investigada en la causa de la “Ruta del dinero K”.

Se separó, mientras transitó la enfermedad y muerte de su padre y, con el correr de los años, pudo rehacer su vida. Por su parte, Rossi resultó condenado a cuatro años y seis meses de prisión y ya no podrá revocar esta sentencia porque no le quedan instancias.

Al ser consultada por Intrusos, Iliana Calabró intentó evadir el tema, aunque dejó algunas reflexiones sobre el tema. “Fue muy doloroso. Ya pasaron 10 años que me divorcié, pero son más. Fue muy largo todo este proceso, ahora estoy acompañando a mis hijos”, aseguró la actriz.

Los hijos de Iliana y Rossi tienen 32 y 25 años. Uno de ellos vive fuera de la Argentina y la actriz habló con su ex antes de viajar a visitarlo: “Viajé a ver a mi hijo y antes hablamos. No quiero seguir hablando… Lo más importante es que de todo este proceso tan doloroso y traumático es que solté y pude perdonar. Besos, que me tengo que ir”.