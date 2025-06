Ingrid Grudke, tras el escándalo en el gimnasio: “Me denuncia un delincuente”

Ingrid Grudke atravesó una separación tan triste como traumática al descubrir que su pareja, el empresario Martín Colantonio, mantenía una relación secreta con Andrea Miranda, la mujer de su sobrino.

La modelo tomó la decisión de separarse, pero aún está ligada a él porque hicieron inversiones en conjunto tanto en Misiones como en Mar del Plata.

Ingrid Grudke fue denunciada tras retirar carteles de su gimnasio: “Sigo siendo socia, no hice nada ilegal”

Durante los últimos días, se viralizó un video en el que se la puede ver a Ingrid quitando un cartel en el gimnasio que tiene en la ciudad de Posadas. Por esa irrupción, la modelo fue denunciada ante la Justicia.

“Todavía no me notificaron nada. Simple, entré al gimnasio, soy la imagen de una marca de proteína y el gimnasio es parte de la sociedad que tengo con mi expareja. Entré, saludé a todos los chicos, a los empleados, a los alumnos y dije que iba a retirar el cartel y unas colchonetas que tienen el nombre de la marca. Las retiré porque me pidió el dueño”, explicó Grudke.

“Vi que me estaban grabando. Estaba Andrea Miranda, llamó a Martín Colantonio, que se ofendió y llamó a la policía. Esto no es venganza, no es rencor”, aclaró la modelo, que tiene pruebas de que además de haberle sido infiel con Andrea, también lo fue con una mujer llamada Florencia: “Paralelo a la relación que tenía con la esposa de mi sobrino, tengo pruebas de que también salía con Florencia, que ahora es la encargada del gimnasio”.

“Él está con muchas deudas, le sigue pagando a los empleados y no hay ganancia. No inicio juicio porque no quiero estar atada a esta persona, me lo recomendaron mis abogados por una cuestión emocional. Sigo siendo socia, pero nunca me pagó nada. Honestamente, acá la damnificada soy yo y me denuncia un delincuente. Ya no sé cómo definir esto”, concluyó Ingrid Grudke.