¡Insólito! Un caballo atropelló a una motociclista y la dejó con graves lesiones

Un hecho insólito ocurrió en Necochea este lunes por la tarde, cuando un caballo desbocado cruzó a toda velocidad una calle céntrica y embistió a una motociclista, dejándola con heridas de gravedad. El accidente, que fue captado por las cámaras de seguridad de la zona, generó revuelo tanto en la ciudad como en las redes sociales.

Un caballo atropelló a una motociclista en Necochea

#Necochea Circulaba en moto por el centro de la Ciudad y se le cruzó un caballo. El golpe fue muy fuerte. pic.twitter.com/lozYhKe3zl — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) May 26, 2025

El incidente ocurrió en una concurrida intersección de Necochea, cuando el animal, que aparentemente se soltó de su dueño, atravesó la calle sin control y colisionó violentamente contra la motocicleta. La conductora, cuya identidad no ha sido revelada, fue arrojada al pavimento tras el impacto y sufrió múltiples lesiones. Inmediatamente, fue trasladada de urgencia a un hospital local, donde permanece internada en estado delicado, aunque no se han brindado detalles específicos sobre su condición.

Las imágenes del accidente, registradas por cámaras de seguridad, muestran el momento exacto en que el caballo cruza a gran velocidad y embiste a la motociclista.

«¿Cómo le explico al seguro?», los comentarios de las redes sociales

En las redes sociales, el incidente no tardó en viralizarse, y los usuarios, fieles a su estilo, reaccionaron con humor ante lo insólito de la situación. “Jefe, no va a creerme, pero me atropelló un caballo”, bromeó un usuario, mientras otro comentó: “¿Cómo le explicás esto al seguro?”. Incluso hubo quienes analizaron la situación con ironía: “El caballo tenía paso, venía por la derecha”, escribió un usuario, desatando risas en la web.

A pesar del tono jocoso en las redes, se espera por la pronta recuperación de la motociclista.