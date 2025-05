Escándalo en Crónica TV: la denunciante de Diego Moranzoni aseguró tener pruebas y dijo que el conductor la amenazó

El caso que envuelve al periodista Diego Moranzoni y su desvinculación de Crónica TV sigue generando repercusiones. Griselda Franco, la mujer que lo denunció por presuntamente haberse quedado con dinero de una colecta solidaria, rompió el silencio en el programa A la tarde (América TV) y brindó detalles contundentes sobre el conflicto, asegurando que cuenta con pruebas y que está dispuesta a llegar a la justicia si es necesario.

¿Qué dijo la denunciante de Diego Moranzoni?

Griselda Franco relató su experiencia tras presentar la denuncia ante los directivos de Crónica TV: “Los directivos claramente me escucharon. Se sorprendieron y tomaron las medidas que había que tomar”. La psicóloga, quien había solicitado ayuda a Moranzoni para recaudar fondos destinados a un tratamiento médico, desmintió las declaraciones del periodista, quien afirmó que no lo miraba a la cara durante una reunión con el canal. “Eso que dice que yo no lo miraba a la cara es mentira. Me trató de hija de p***, eso no se lo voy a permitir porque mi madre está en una tumba y yo no soy ninguna mal parida”, expresó con indignación.

La denunciante también se refirió a la situación de su nieta, quien padece una condición que la mantiene en silla de ruedas: “Mi nieta estuvo la primera noche en el hospital de Moreno, luego en otro hospital. Es un ángel que está cuadripléjica, no camina. No voy a hablar más de eso porque no me compete”. Griselda se mostró sorprendida y dolida por el hecho de que Moranzoni mencionara a su nieta para defenderse: “Me sorprendió que use una criatura para querer limpiarse así”.

Diego Moranzoni ¿amenazó a la denunciante?

En un tono firme, Griselda aseguró contar con pruebas que respaldan su acusación: “A ver, tengo las pruebas, ¿eh? Si él ensució a personas que no tienen nada que ver en esto, él tendrá que dar explicaciones”. Además, reveló haber recibido amenazas tras hacer pública la denuncia: “Me llegaron audios amenazándome. Hay uno que dice que vive cerca de mi casa y que tiene un comisario. Si quieren, después se los paso”.

¿Qué dijo Diego Moranzoni después de estos dichos de la denunciante?

Por su parte, Diego Moranzoni, quien asegura haber renunciado y no haber sido despedido, negó las acusaciones de estafa y las amenazas. En diálogo con diversos medios, el periodista afirmó: “Yo no puedo creer que haya dicho que la amenacé”, y sostuvo que su relación con Franco era de amistad y que el conflicto surgió por un malentendido relacionado con un préstamo de $250.000.

Franco, asesorada legalmente, afirmó estar lista para llevar el caso a la justicia si Moranzoni persiste en sus declaraciones públicas: “Si él sigue por los medios, que vaya la justicia. Yo no hice nada malo”.