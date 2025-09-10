En las últimas horas se conoció la noticia del hallazgo de un cadáver en el auto del rapero estadounidense, que causó un gran impacto en el mundo de la música. Conocé acá todos los detalles de este caso

Investigan el hallazgo de un cuerpo en el vehículo del rapero D4vd

Desde Estados Unidos se informó que encontraron un cuerpo en descomposición en un auto del cantante D4vd. El automóvil se encontraba en un depósito de Los Ángeles. El hallazgo fue comunicado por trabajadores de Hollywood Tow, un sitio que ofrece servicios de remolque y depósito de vehículos en la ciudad norteamericana.

Según los informes, el auto llevaba dos días en el depósito cuando los trabajadores comenzaron a sentir un fuerte olor que provenía del vehículo.

El Tesla 2023 está registrado a nombre de David Burke, nombre real del cantante. Además, fuentes revelaron que el auto fue remolcado la semana pasada desde Hollywood Hills, cuando alguien reportó que estaba desaparecido.

El cadáver se encontraba dentro de una bolsa en el baúl delantero. Hasta el momento no se conoce la identidad de la víctima ni el motivo detrás de la muerte.

Las sospechas en contra de D4vd por su canción «Homicidio romántico»

Tras conocerse la noticia del hallazgo de un cadáver en el auto de D4vd, los usuarios de redes sociales comenzaron a especular sobre una posible participación del cantante en el asesinato.

Esta idea se debe a que uno de los temas más famosos del artista se llama «Homicidio romántico» y trata sobe una persona que asesinó y que no se arrepiente de este hecho.

La letra dice: «En el fondo de mi cabeza moriste y ni siquiera lloré; no, ni una lágrima». Luego, continúa: «En el fondo de mi cabeza te maté y ni siquiera me arrepiento; no puedo creer que lo dije, pero es cierto; te odio«.

Actualmente, el cantante se encuentra en una gira mundial por el lanzamiento de su segundo disco. Luego de que este lunes se conociera la noticia, D4vd realizó con normalidad los conciertos que tenía establecidos. Vale aclarar que el artista tiene programada una visita a Argentina, donde participará en marzo del Lollapalooza 2026.

Hasta el momento, ni el rapero ni su equipo de prensa han realizado declaraciones al respecto sobre este macabro descubrimiento.