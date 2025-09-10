Entre lágrimas, Angelina Jolie habló de la lucha contra el cáncer de su mamá

La superestrella de Hollywood Angelina Jolie recordó emotiva a su mamá, Marcia Lynne “Marcheline” Bertrand, en el marco del Festival Internacional de Cine de Toronto, donde presentó su película “Couture” y rememoró, entre lágrimas, la forma en que su madre atravesó el cáncer.

Angelina Jolie se quebró al recordar a su madre en el Festival de Toronto

Bertrand falleció en 2007, a los 56 años, y además de su labor como actriz, fue madre de Jolie y James Haven, pero su lucha contra la enfermedad durante largo tiempo marcó a su hija de por vida, hasta la actualidad.

En 2013, la actriz puso la patología sobre la mesa y se realizó una doble mastectomía para limitar sus posibilidades de padecer el diagnóstico. Así es que en un ida y vuelta de preguntas y respuestas, tras la presentación del film, una persona le consultó sobre la forma de atravesar una pérdida de un ser querido por cáncer.

Angelina Jolie: “Mi madre siempre decía que no era solo el cáncer”

Ante esto, la artista citó: “Diré algo que recuerdo que mi madre dijo cuando tenía cáncer. Habíamos tenido una cena y la gente le preguntaba ‘¿Cómo está tu piel?’, y ella respondió: ‘Todo el mundo, siempre, me pregunta sobre el cáncer’”.

“Así que yo diría, si sabes que alguien está pasando por algo, pregúntenle sobre todo lo demás en su vida también. Son personas completas y siguen viviendo”, concluyó Jolie sin contener las lágrimas y entre suspiros emotivos.

El trabajo que llegó a la pantalla grande sigue la historia de una cineasta estadounidense que arriba en París para la semana de la moda y, en medio de los vínculos con otras mujeres, enfrenta el diagnóstico de cáncer de mama.