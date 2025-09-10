En las últimas horas, se conoció con quién estaría teniendo un affaire Evangelina Anderson. Mirá acá de quién se trata y todos los detalles de esta relación prohibida.

Revelan la identidad del hombre casado que saldría con Evangelina Anderson: ¿Quién es?

Este martes, Yanina Latorre volvió a hablar sobre Evangelina Anderson y redobló la apuesta. Hace unos días, la conductora había contado que la modelo tenía un romance prohibido. Ante estos dichos, la ex de Demichelis salió rápidamente a desmentir esta información.

No contenta con esta respuesta, Yanina habló nuevamente del tema y brindó información exclusiva. En «Sálvese quien pueda«, la conductora comenzó con todo: «Tiene algo groso«.

Luego, describió al hombre en cuestión: «Él habla demasiado. Llega todo. Ella es más recatada». Después, agregó cómo se conocieron y en qué lugar se encuentran: «A los 2 famosos los presentó un amigo en común. De hecho, los encuentros son en el departamento del amigo«.

Yanina aclaró cómo se encuentra la relación prohibida actualmente: «Parece que ahora se enloqueció con otra, y dejó en stand by a la famosa«. Además, mencionó que Evangelina «un poco se enganchó» y la modelo buscaría que la relación sea más seria.

Para cerrar, la conductora reveló un dato inesperado: «Yo la tengo grabada, los mande a grabar». Ante la sorpresa de los panelistas, aclaró: «No lo voy a contar ni lo voy a mostrar nunca, pero que no me lo niegue«.

¿Quién es el hombre casado que está saliendo con Evangelina Anderson?

Luego de la información brindada por Yanina Latorre, el sitio de noticias PrimiciasYa reveló que el hombre casado con quien estaría saliendo Evangelina Anderson sería Leandro Paredes, futbolista de Boca Juniors y la Selección Argentina.

Leandro Paredes y Camila Galante, su esposa.

El jugador de 31 años se encuentra casado con Camila Galante desde 2017, con quien tiene tres hijos. A pesar de los rumores sobre infidelidad, el futbolista y su pareja no han dado declaraciones al respecto sobre este tema.

Cabe destacar que, hace unos días, Evangelina Anderson aclaró que no está en pareja con nadie, luego de la escandalosa separación con Martín Demichelis.

L-Gante aclaró su gesto con Evangelina Anderson y desmintió rumores

El músico de cumbia 420 Elián “L-Gante” Valenzuela volvió a quedar en medio del foco mediático tras haber “likeado” a la reconocida modelo, Evangelina Ánderson.

“Uno, cuando da ‘like’, es porque algo le gusta”, explicó Valenzuela al tiempo que consideró a la modelo como “una bella mujer” y negó estar al tanto de que Ánderson es prima segunda de Wanda Nara, ya que el ex marido de la actriz, Martín Demichelis, y Andrés Nara, comparten un apellido en común.

Asimismo, Valenzuela no dejó pasar las habladurías sobre varias propuestas de casamiento durante su relación con la “Bad Bitch”: “Se habló, pero no hubo ninguna propuesta de nada. Sólo una, pero fue de una forma que no logró convencer”.