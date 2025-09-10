La noticia del embarazo de Úrsula Corberó y el Chino Darín sigue desatando una ola de felicidad, y ahora llegó el testimonio más esperado: Ricardo Darín contó, durante una entrevista, cómo se enteró de que va a ser abuelo. El actor emocionó al aire al hablarlo con Andy Kusnetzoff ante las cámaras.

Ricardo Darín contó cómo se enteró de que será abuelo: «Estamos muy contentos y felices»

Esta mañana Ricardo Darín fue entrevistado en el programa «Perros de la calle», que conduce Andy Kusnetzoff en Urbana Play, y contó cómo se enteró que será abuelo, luego de que Úrsula Corberó anunciara que espera su primer hijo con el Chino Darín.

Al respecto el actor comentó: «Estamos muy contentos y felices, toda la familia y amigos. Una de las cosas que más reconforta es ver que a mucha gente le genera alegría, en medio de tantas noticias para atrás, una linda noticia hace que la gente se ilumine. Lo lindo es ver que la gente se ponga contenta, la cantidad de mensajes y cosas lindas que dicen es muy entusiasmante».

Darín reveló que hace tiempo sabe la noticia, pero lógicamente no iba a decir nada hasta que no lo anuncien: «Hace rato que lo sé, ahora tomó estado público. Me lo contó normal, como suelen ocurrir estas cosas, esperamos al tercer mes que implica la prudencia, estamos expectantes y muy felices, con los estudios y ecografías».

Además comentó entre risas: “Ahora entiendo a Susana (Giménez), cuando le había prohibido a su nieta que le dijera abuela, le voy a poner algo de eso porque me pasaron de galán maduro y latinoamericano a anciano”.

Por su parte, Florencia Bas, mujer de Ricardo Darín y madre de Chino, dejó un mensaje en el posteo de Úrsula: «Me explota el corazón de alegría y amor. ¡Los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí. Lo bella que estás».