Este martes se confirmó que el Chino Darín y Úrsula Corberó serán padres por primera vez. Ante esta noticia, el actor realizó un tierno posteo en sus redes sociales

La tierna reacción del Chino Darín al embarazo de Úrsula Corberó

En las últimas horas, la actriz Úrsula Corberó anunció a través de sus redes sociales que está embarazada. La estrella de Netflix espera su primer hijo junto a Ricardo «El Chino» Darín, con quien se encuentra en pareja desde 2016.

La artista lo confirmó con un posteo en sus redes sociales: «Esto no es IA«, colocó en la descripción de la imagen, remarcando que la foto era real y verídica. Un detalle clave es que la actriz española etiquetó a su pareja en su vientre.

Los comentarios de sus seguidores no tardaron en llegar y expresaron su felicidad ante esta inesperada noticia. Una ola de mensajes de cariños y felicitaciones inundaron la publicación.

Tras la confirmación del embarazo de Úrsula Corberó, el Chino Darín también se expresó en redes sociales. Lo hizo a través de una historia de Instagram, donde compartió su alegría por convertirse en padre.

La historia de Instagram del Chino Darín.

El actor compartió la publicación de Úrsula en sus historias. «Esto y esto» fue el texto que eligió, que lo acompañó con varios emojis de corazón y caritas de enamorados.

Florencia Bas, madre del Chino, expresó su alegría tras la linda noticia: «Me explota el corazón de alegría y amor«, comenzó. Luego, continuó: «¡Los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí jajaja«. Para cerrar, le mandó un mensaje especial a la futura mamá: «Lo bella que estás«.

Cabe destacar que Ricardo Darín y Florencia Bas serán abuelos por primera vez. La pareja tiene dos hijos: el Chino Darín, de 37 años, y Clara Darín, de 32.