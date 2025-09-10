En el marco de su gira «¿Y ahora qué?», Alejandro Sanz anunció que vuelve a la Argentina. La última vez que el cantante español había visitado el país fue en el año 2023. El tour, que comenzó con gran éxito en México, donde agotó localidades, recorrerá en febrero y marzo de 2026 distintos países de Latinoamérica, entre ellos Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Argentina.

Alejandro Sanz vuelve a la Argentina: fechas y cómo conseguir las entradas

Alejandro Sanz está presentando su gira «¿Y ahora qué?», un tour que comenzó con gran éxito en México, con localidades agotadas y que en febrero y marzo de 2026 continuará con la visita a distintos países de Latinoamérica, entre los que están Colombia, Chile, Perú y Argentina.

En nuestro país, el cantante español ya tiene confirmadas tres fechas para el año 2026: el 4 de marzo en el Autódromo de Rosario, el 6 de marzo en el Campo de Polo de Buenos Aires y el 8 de marzo en Córdoba. La expectativa es alta, después de que en su última visita, en mayo de 2023, reunió a más de 100 mil personas en distintos shows.

En esta nueva etapa, el músico combinará los clásicos de su repertorio con las canciones de «¿Y Ahora Qué?», su más reciente trabajo discográfico. El álbum incluye temas como Palmeras en el Jardín, que marcó el inicio de esta etapa, además de colaboraciones con artistas como Grupo Frontera, Carín León y Shakira.

El arranque arrollador de la gira en México impulsa ahora esta nueva fase, que llevará a Alejandro Sanz por algunos de los estadios y arenas más importantes de Latinoamérica.

Dado que el anuncio es reciente, aun no hay información de cuándo estarán a la venta las entradas, aunque se espera que se sepa en las próximas horas.