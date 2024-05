Al igual que Benjamín Vicuña, Pampita también homenajeó a su hija Blanca: “Por encima del arcoiris”

Ayer, fue el día en el que Blanca Vicuña hubiese cumplido 18 años, Benjamín Vicuña le dedicó un sentido posteo y un rato después Pampita hizo lo mismo y le obsequió a la niña en la misma red social dulces palabras al pie de una significativa foto.

La conductora subió una imagen que muestra a su hija (fallecida el 8 de septiembre de 2012) parada en el medio de lo que parece ser un campo, posando sonriente junto a un arcoiris.

La imagen estaba acompañada de un sentido mensaje: “En algún lugar, por encima del arcoíris, pájaros azules vuelan. Y los sueños sobre los que soñaste, son sueños que se hacen realidad. Algún día desearé, sobre una estrella, despertar donde las nubes están bien por debajo de mí, donde los problemas se deshacen como gotas de limón. Muy por encima de las chimeneas, ahí es donde me encontrarás”, expresó, citando la letra de la canción Over the Rainbow.

En una de las historias que Carolina subió a su cuenta de Instagram se pueden ver varios globos blancos, que fueron soltados al cielo.

El mensaje que Benjamín Vicuña le dedicó un sentido mensaje a Blanca.

“Busco las palabras para celebrar el nacimiento. Las palabras son finitas, como las fotos. El recuerdo, la memoria y el amor, no”.

“Hoy es 15 de mayo, una fecha que puede más que la razón. Día en que celebro la vida e imagino lo que pudo ser”.

“Hoy escribo, sabiendo que el viento se llevara mis palabras en la arena, por lo mismo rayé algunas rocas con tu nombre. Te amo niña de los mares, de las profundidades. Feliz cumpleaños, Blanca”.