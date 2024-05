Pampita le dedicó a Nicole Neumann un lindo mensaje por su embarazo: ¿Qué le dijo?

Carolina Ardohain, conocida como Pampita, es junto con Nicole Neumann, una de las modelos más conocidas de nuestro país. Ambas se volvieron populares en los 2000 por una supuesta “rivalidad” entre ellas, sumado a conflictos que fueron creciendo a lo largo de los años.

Actualmente, dejando las peleas por atrás, la relación entre ambas cambio para bien. En diálogo con Caras TV, Pampita recordó a la modelo y le mando un emotivo mensaje a Neumann felicitándola por su embarazo junto a Manu Urcera.

“No somos enemigas con Nicole. Trabajamos juntas, nos seguimos en redes” (…) “Me alegro por su situación y el hijo que está por venir”, confesó.

Pampita sobre Nicole Neumann: ¿Qué dijo sobre la rivalidad que tenían?

Sobre su relación en el pasado de las pasarelas, Ardohain explicó que la rivalidad entre ella y Neumann fue más mediática que otra cosa: “El tema de la rubia y la morocha servía para hacer los teams, las revistas jugaban mucho con eso. A la gente le gustaba decir ‘a mí me gustan las morochas’ o ‘a mí me gustan las rubias’. Éramos como dos referentes de bellezas argentinas muy distintas y la gente elegía”.

Con respecto a las catwalks y como se llevaba con las demás modelos, Pampita confesó no guardar rencor con sus colegas, que la apodaron “muqui”: “Nos empujábamos todas en la pasarela, había mucho codazo. Tenías que aguantar porque te caías de cabeza en los tacos. Estábamos acostumbradas a resistir”.

Nicole Neumann: la respuesta a Julieta Prandi y su pelea con Pampita

Hace un tiempo, Nicole Neumann se refirió a la vieja pelea de modelos como un asunto viejo que no quiere volver a reflotar. “¡Otra vez! La vida se mueve, todo se renueva. Me interesa cero entrar en eso de nuevo. La que necesite salir con temas vintage, allá ella”, dijo.

Respecto a los codazos en las pasarelas, confesó: “Nos pasó a todos y muchas hacían cosas para que les pase, así que no está bueno que nadie se la juegue de santa. Además éramos chicas, así que ni idea”, expresó al respecto.

La modelo también fue consultada por su distanciamiento de Prandi, a lo que respondió: “A mí lo que no me gusta es la gente que dice una cosa y hace otra. ¿Viste? Esa gente que tiene cara y va según le da el viento no me agrada, porque yo sé que si son así con otras personas también pueden ser así conmigo. Entonces, yo de la gente así me retiro”.