Javier Milei sobre Luis Novaresio: «es una persona limitada que nunca pensó fuera del molde que le seteó el wokismo»

El presidente Javier Milei apuntó contra el periodista Luis Novaresio y calificó de «política» la marcha antifascista que se realizó el sábado en Buenos Aires. En una entrevista con LN+, el mandatario sostuvo que Novaresio «es una persona muy limitada que nunca pudo pensar afuera del molde que le presetió el wokismo».

Milei calificó la movilización del sábado como un acto con intenciones partidarias

«Fijate el nivel de lavado de cerebro que le genera. De hecho, en la nota de Novaresio con Ernesto Tenembaum, dice: ‘Ay, tengo que explicar que el agua moja’. Es decir, está claro que Novaresio es una persona muy limitada que nunca pudo pensar afuera del molde que le preseteó el wokismo», afirmó Milei.

En respuesta, el periodista aseguró: «El presidente de la Nación no fue editado, tomó la parte por el todo y dijo que una pareja en Estados Unidos, que era gay, había abusado de sus hijos, y esto permitía concluir que todas las parejas gays son potenciales abusadores».

Por otro lado, Milei calificó la movilización del sábado como un acto con intenciones partidarias y criticó la presencia de dirigentes opositores. «Aparatearon la marcha y apareció el tren fantasma», dijo, en referencia a Martín Lousteau, Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Horacio Rodríguez Larreta.

En cuanto al colectivo LGBT, el presidente expresó: «Si vos tenés una relación homosexual, ¿en qué me agredís? En nada. ¿En qué afectás a mi libertad? En nada. Yo no tengo nada que decir, hacé lo que quieras. Lo que me molesta es que quieras usar el Estado para imponer cosas, es el punto central que yo ataco en Davos».

Además, insistió en su postura sobre la ideología de género: «Si no adherís a la ideología de género, sos un homofóbico, y no. La ideología de género llevada al extremo conduce al abuso, por ende, son pedófilos».