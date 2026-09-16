Jesse & Joy sorprendió con un inesperado anuncio tras 21 años: qué pasará con el dúo

Jesse Huerta sorprendió a los seguidores de Jesse & Joy al anunciar que se alejará por un tiempo del exitoso dúo que integra junto a su hermana. El músico explicó los motivos de su decisión y confirmó qué pasará con los shows que ya estaban programados.

Después de más de dos décadas compartiendo escenarios, Jesse & Joy atraviesa un inesperado punto de inflexión. Jesse Huerta anunció que decidió tomarse un tiempo lejos del proyecto musical que construyó junto a su hermana Joy para concentrarse en su vida personal.

La noticia generó preocupación entre los seguidores del dúo mexicano y rápidamente comenzó a hablarse de una separación. Sin embargo, Jesse no anunció una ruptura definitiva ni puso fecha para un eventual regreso: comunicó que necesita hacer una pausa y bajar el ritmo después de años de intensa actividad.

Según informó Ciudad Magazine, el músico explicó a través de sus redes sociales que la decisión responde a una necesidad personal de priorizar a su familia y cuidar su bienestar emocional.

Por qué Jesse decidió alejarse de Jesse & Joy

En el comunicado, Jesse reconoció que no fue una determinación sencilla y explicó que necesita dedicar más tiempo a su familia y a sí mismo.

“He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito”, expresó.

El artista señaló además que su decisión está vinculada con la necesidad de cuidar su paz y su salud mental y emocional, y aseguró que necesita comenzar a vivir “a otro ritmo”.

A pesar del anuncio, Jesse dejó en claro que la música seguirá formando parte de su vida. También tuvo palabras especiales para Joy, con quien comparte el proyecto desde hace más de 20 años, y agradeció el camino recorrido juntos.

Qué pasará con los próximos shows de Jesse & Joy

La pausa no será inmediata. Jesse confirmó que cumplirá con todos los compromisos profesionales que el dúo ya tenía anunciados y continuará sobre los escenarios hasta el cierre de esta etapa.

La última presentación prevista será el 17 de noviembre en Londres. Antes, Jesse & Joy tiene programado su regreso a la Argentina: tocará el 6 de noviembre en Córdoba y el 7 en Tucumán, fechas que, por el momento, se mantienen sin cambios.

Por ahora, no hay una fecha prevista para el regreso del dúo. Tampoco se confirmó una separación definitiva. El anuncio abre así un paréntesis en la historia de Jesse & Joy, que comenzó profesionalmente en 2005 y convirtió a los hermanos Huerta en referentes del pop latino con canciones como Espacio sideral y ¡Corre!.