Netflix: cinco miniseries de menos de 8 capítulos para ver durante el fin de semana

Para quienes buscan una historia atrapante que pueda empezar y terminarse en pocos días, Netflix tiene varias opciones. Thrillers, dramas, crímenes y producciones inspiradas en casos reales forman parte de esta selección de cinco miniseries con menos de ocho episodios.

El fin de semana puede ser el momento perfecto para descubrir una nueva serie, aunque no siempre hay ganas de embarcarse en producciones de varias temporadas y decenas de capítulos. Para esos casos, las miniseries se convirtieron en una de las alternativas más atractivas del streaming.

En Netflix hay historias que pueden verse completas en apenas unas horas. Estas son cinco miniseries de entre cuatro y siete capítulos, ideales para una maratón de fin de semana.

Adolescencia: 4 capítulos

Una de las producciones británicas que más repercusión generó en los últimos tiempos. Adolescencia comienza cuando Jamie Miller, un chico de apenas 13 años, es detenido acusado de asesinar a una compañera de escuela.

A partir de allí, la ficción explora el impacto del caso sobre su familia, los investigadores y quienes intentan comprender qué pudo haber ocurrido. Cada uno de sus cuatro episodios fue filmado como un único plano secuencia, uno de los elementos que convirtió a la producción en un fenómeno.

Está protagonizada por Stephen Graham, Owen Cooper, Ashley Walters y Erin Doherty.

Cantidad de capítulos: 4.

The Perfect Couple: 6 capítulos

Para quienes prefieren misterio, secretos familiares y un crimen por resolver, The Perfect Couple es una buena candidata.

La historia sigue a Amelia, una joven a punto de casarse con un integrante de una de las familias más ricas de Nantucket. Todo está preparado para una boda espectacular hasta que aparece un cadáver y los invitados se convierten en sospechosos.

La serie cuenta con Nicole Kidman, Liev Schreiber, Eve Hewson, Dakota Fanning y Meghann Fahy entre sus protagonistas y está basada en la novela de Elin Hilderbrand.

Cantidad de capítulos: 6.

Apple Cider Vinegar: 6 capítulos

Kaitlyn Dever encabeza esta miniserie inspirada en la historia de Belle Gibson, una influencer australiana que construyó un imperio alrededor del bienestar asegurando que había logrado enfrentar una grave enfermedad mediante alimentación y terapias alternativas.

El problema es que detrás de su historia había una enorme mentira.

Ambientada durante el crecimiento de Instagram y de la cultura wellness, la producción explora además cómo las redes sociales pueden convertir determinados discursos en fenómenos difíciles de controlar.

Cantidad de capítulos: 6.

Bebé reno: 7 capítulos

Oscura, incómoda y difícil de abandonar una vez que empieza. Bebé reno cuenta la historia de Donny, un comediante que trabaja en un bar y tiene un gesto amable con una mujer que llega al lugar.

Lo que parece un encuentro cotidiano se transforma progresivamente en una obsesión que comienza a invadir cada aspecto de su vida.

La miniserie fue creada y protagonizada por Richard Gadd, junto con Jessica Gunning y Nava Mau, y combina drama, humor negro y elementos psicológicos.

Cantidad de capítulos: 7.

Griselda: 6 capítulos

Sofía Vergara cambia completamente de registro para interpretar a Griselda Blanco en esta dramatización inspirada en hechos reales.

La historia sigue el ascenso de la colombiana desde Medellín hasta Miami, donde logró construir un poderoso imperio dentro del narcotráfico durante las décadas de 1970 y 1980.

Con capítulos de alrededor de una hora, la producción combina crimen, violencia y drama mientras muestra la transformación de su protagonista y el precio de alcanzar el poder.

Cantidad de capítulos: 6.

Las cinco tienen algo en común: pueden verse completas durante un fin de semana y ofrecen historias cerradas para quienes prefieren evitar series interminables.