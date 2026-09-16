Dólar hoy, miércoles 16 de septiembre 2026: a cuánto cotizan el oficial, MEP y CCL

La plaza cambiaria en Argentina transita la apertura, este miércoles 16 de septiembre 2026, afirmando un patrón de serenidad nominal y reducida volatilidad en sus distintos canales de liquidación.

De acuerdo con los balances estadísticos del Banco Central (BCRA), la acumulación sostenida de reservas líquidas y la absorción de moneda doméstica por la vía fiscal actúan como un amortiguador eficiente ante las exigencias de liquidez en la segunda mitad del mes.

En esta dinámica de ordenamiento macroeconómico, la cotización de ventanilla rige la estructura de costos para las transacciones corrientes de la economía real, mientras que las operaciones con títulos públicos a través del dólar MEP y el dólar CCL abren la jornada mostrando brechas acotadas frente al mostrador oficial.

A cuánto cotiza el dólar oficial en las pantallas del Banco Nación: miércoles 16 de septiembre 2026

Venta Minorista BNA ➔ Compra a $1.480,00 y venta a $1.530,00 , convalidando la pauta de microdeslizamiento gradual pautada por la autoridad monetaria para preservar el equilibrio cambiarío.

➔ , convalidando la pauta de microdeslizamiento gradual pautada por la autoridad monetaria para preservar el equilibrio cambiarío. Dólar Tarjeta (Consumos externos) ➔ Se ubica de forma unificada en $1.989,00 , contemplando el 30% a cuenta de Ganancias sobre la cotización minorista formal (sin recargo de Impuesto PAIS).

➔ Se ubica de forma unificada en , contemplando el 30% a cuenta de Ganancias sobre la cotización minorista formal (sin recargo de Impuesto PAIS). Segmento Mayorista Comercial ➔ Opera en $1.506,50, nivel que sirve de guía técnica para las operaciones de comercio exterior y liquidación aduanera.

A cuánto cotiza el dólar MEP y el dólar CCL en el circuito financiero: miércoles 16 de septiembre 2026

Dólar MEP (dólar bolsa) ➔ Cotiza en $1.530,23, conservando una paridad casi exacta de 1 a 1 frente a la ventanilla minorista tradicional.

Cotiza en $1.530,23, conservando una paridad casi exacta de 1 a 1 frente a la ventanilla minorista tradicional. Dólar CCL (Contado con Liquidación) ➔ Se ubica en $1.591,53, afianzándose como la vía legal idónea para transferencias y cancelaciones corporativas fuera del país.

Se ubica en $1.591,53, afianzándose como la vía legal idónea para transferencias y cancelaciones corporativas fuera del país. Dólar informal (blue) ➔ Se negocia en la City porteña en $1.540,00 para la compra y $1.560,00 para la venta, con un margen de dispersión menor al 2% respecto de las pizarras bancarias.

Dólar oficial en la Patagonia: a cuánto cotiza en los principales bancos este miércoles 16 de septiembre 2026