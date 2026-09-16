Pablo Echarri y Julieta Cardinali vuelven juntos en una esperada serie argentina de Netflix

Netflix puso en marcha el rodaje de Sangre, una nueva producción argentina protagonizada por Julieta Cardinali y Pablo Echarri. Venganza, secretos familiares y amores prohibidos serán los ejes de una ficción que también contará con Macarena Achaga y José “El Purre” Giménez Zapiola.

Netflix continúa ampliando su catálogo de producciones argentinas y una de sus próximas apuestas será Sangre, una nueva serie que ya comenzó su etapa de producción y reúne a reconocidas figuras de la actuación nacional.

La ficción estará encabezada por Julieta Cardinali y Pablo Echarri, quienes compartirán elenco con Macarena Achaga y José “El Purre” Giménez Zapiola. Además, contará con la participación especial del actor uruguayo César Troncoso.

La producción comenzó en agosto y forma parte de los nuevos proyectos argentinos anunciados por la plataforma para el segundo semestre de 2026. Netflix confirmó que tiene actualmente ocho nuevas producciones nacionales en marcha: seis series y dos películas.

De qué trata Sangre, la nueva serie argentina de Netflix

Aunque todavía se conocen pocos detalles sobre los personajes y el conflicto central, Netflix adelantó que Sangre será una historia atravesada por la venganza, los secretos y los amores prohibidos.

La combinación anticipa un drama cargado de relaciones familiares complejas, misterios y conflictos sentimentales, con Cardinali y Echarri como dos de las figuras centrales de la trama.

Según publicó El Destape, la dirección está a cargo de Sebastián Pivotto y Alejandro Ibáñez.

Por ahora, Netflix mantiene bajo reserva buena parte del argumento y todavía no informó cuántos capítulos tendrá la primera temporada ni cuándo llegará al catálogo.

Quiénes integran el elenco de Sangre

El reparto confirmado hasta el momento combina actores de extensa trayectoria con figuras de una generación más joven:

Julieta Cardinali

Pablo Echarri

Macarena Achaga

José “El Purre” Giménez Zapiola

César Troncoso, en una participación especial.

Sangre es además uno de los proyectos con los que Netflix busca reforzar durante los próximos meses su producción realizada en Argentina. Entre las ficciones que también están en marcha aparecen Plata quemada, basada en la novela de Ricardo Piglia; La Torre y El amor es otra cosa, protagonizada por Jimena Barón, Candela Vetrano y Muriel Santa Ana.

Mientras avanza el rodaje, habrá que esperar para conocer la fecha de estreno y nuevos detalles de la historia de Sangre, una de las próximas ficciones argentinas que desembarcarán en Netflix.