Un hombre recibió un disparo en medio de una discusión en la zona este de Neuquén: se activó un operativo para dar con el atacante

En la zona este de Neuquén se desplegó un operativo policial tras confirmarse que un hombre sufrió una herida de arma de fuego.

Si bien el hecho se encuentra en plena etapa de investigación, trascendió que el disparo ocurrió en medio de una discusión. Las fuerzas de seguridad buscan intensamente al agresor.

Investigación en marcha por un herido de bala en Neuquén

El episodio se registró durante las primeras horas de este miércoles, en inmediaciones de las calles Domuyo y Saturnino Torres. Por el momento se confirmó que un hombre, mayor de 30 años, resultó herido aunque no se precisó su gravedad.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal confirmaron a Diario RÍO NEGRO que se inició una investigación para dar con el acusado de efectuar el disparo. El caso se maneja con gran hermetismo para no entorpecer la pesquisa, por lo que aún no trascendieron las identidades del herido ni del presunto agresor.

En el sector trabajó personal de SIEN para el traslado del herido al hospital Castro Rendón, la Policía de Neuquén, Criminalística y Fiscalía.